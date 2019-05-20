20 зданий и несколько мостов: на каких улицах Минска появится подсветка

Буквально через месяц Минск примет II Европейские игры. Сотни спортсменов и тысячи болельщиков столица встретит с огоньком. К международному спортивному форуму в городе подсветят 2 десятка зданий и несколько мостов.

Конечно, сегодня фасадом с лампочками вряд ли кого-то удивишь. Первые дома с иллюминацией начали появляться в Минске ещё в 90-ых. Помимо декоративной функции они освещали бордюры и тротуары. Со временем сияние проспектов и бульваров практически полностью автоматизировали, а на балансе УП «Мингорсвет» уже сотни светящихся зданий. Впрочем, это далеко не предел.

Андрей Напрейков, мастер УП «Мингорсвет»:

Будет большой наплыв людей, туристов, поэтому было принято решение создать несколько новых светоточек. Преобразить тем самым центральные и магистральные улицы столицы.