Прямой эфир

20 зданий и несколько мостов: на каких улицах Минска появится подсветка

20 мая 2019 08:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Буквально через месяц Минск примет II Европейские игры. Сотни спортсменов и тысячи болельщиков столица встретит с огоньком. К международному спортивному форуму в городе подсветят 2 десятка зданий и несколько мостов.

20 зданий и несколько мостов: на каких улицах Минска появится подсветка -1

Конечно, сегодня фасадом с лампочками вряд ли кого-то удивишь. Первые дома с иллюминацией начали появляться в Минске ещё в 90-ых. Помимо декоративной функции они освещали бордюры и тротуары. Со временем сияние проспектов и бульваров практически полностью автоматизировали, а на балансе УП «Мингорсвет» уже сотни светящихся зданий. Впрочем, это далеко не предел.

Андрей Напрейков, мастер УП «Мингорсвет»:
Будет большой наплыв людей, туристов, поэтому было принято решение создать несколько новых светоточек. Преобразить тем самым центральные и магистральные улицы столицы.

20 зданий и несколько мостов: на каких улицах Минска появится подсветка -4

К 21 июня специалисты подготовят здания на Красной, Якуба Коласа, Партизанском проспекте, Логойском тракте. К слову, на всех обновлённых домах подсветка будет светодиодная. В отличие от старых ламп она потребляет в разы меньше энергии.

20 зданий и несколько мостов: на каких улицах Минска появится подсветка -7

Система включена круглосуточно. Помимо зданий, в столице оборудованы и дороги, и мосты, и памятники. Архитектурное освещение работает одновременно с наружным и обычно выключается в 23 часа. Исключение – праздники. В такие дни минчане и туристы не особо торопятся покидать улицы, поэтому специалисты подстраиваются под график городской иллюминации и готовы практически мгновенно устранить любой сбой.

Андрей Напрейков:
У нас есть диспетчерская служба, в которой контролируется код включения, как правильно работает, как поздно отключается – всё это контролируется. В случае неисправности поступает заявочка и мы устраняем.

20 зданий и несколько мостов: на каких улицах Минска появится подсветка -10

Большая часть работ уже сделана. Минск стал ярче.

# УП «Мингорсвет» # калейдоскоп # Андрей Напрейков # Фотофакт # Достопримечательности Минска

Другие новости рубрики

Все новости
«Я должен зарабатывать на свой корм» и «Главный кот всегда ест последним». Как работают коты в минских гостинице и музее
20 мая 2019 07:48

«Я должен зарабатывать на свой корм» и «Главный кот всегда ест последним». Как работают коты в минских гостинице и музее

Победу Лоуренса на «Евровидении-2019» отменят?
20 мая 2019 06:45

Победу Лоуренса на «Евровидении-2019» отменят?

Итоги «Евровидения» могут пересмотреть. Победитель нарушил главное правило конкурса
19 мая 2019 16:40

Итоги «Евровидения» могут пересмотреть. Победитель нарушил главное правило конкурса