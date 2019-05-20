20 зданий и несколько мостов: на каких улицах Минска появится подсветка

Буквально через месяц Минск примет II Европейские игры. Сотни спортсменов и тысячи болельщиков столица встретит с огоньком. К международному спортивному форуму в городе подсветят 2 десятка зданий и несколько мостов.
Буквально через месяц Минск примет II Европейские игры. Сотни спортсменов и тысячи болельщиков столица встретит с огоньком. К международному спортивному форуму в городе подсветят 2 десятка зданий и несколько мостов.
Конечно, сегодня фасадом с лампочками вряд ли кого-то удивишь. Первые дома с иллюминацией начали появляться в Минске ещё в 90-ых. Помимо декоративной функции они освещали бордюры и тротуары. Со временем сияние проспектов и бульваров практически полностью автоматизировали, а на балансе УП «Мингорсвет» уже сотни светящихся зданий. Впрочем, это далеко не предел.
Андрей Напрейков, мастер УП «Мингорсвет»:
Будет большой наплыв людей, туристов, поэтому было принято решение создать несколько новых светоточек. Преобразить тем самым центральные и магистральные улицы столицы.
К 21 июня специалисты подготовят здания на Красной, Якуба Коласа, Партизанском проспекте, Логойском тракте. К слову, на всех обновлённых домах подсветка будет светодиодная. В отличие от старых ламп она потребляет в разы меньше энергии.
Система включена круглосуточно. Помимо зданий, в столице оборудованы и дороги, и мосты, и памятники. Архитектурное освещение работает одновременно с наружным и обычно выключается в 23 часа. Исключение – праздники. В такие дни минчане и туристы не особо торопятся покидать улицы, поэтому специалисты подстраиваются под график городской иллюминации и готовы практически мгновенно устранить любой сбой.
Андрей Напрейков:
У нас есть диспетчерская служба, в которой контролируется код включения, как правильно работает, как поздно отключается – всё это контролируется. В случае неисправности поступает заявочка и мы устраняем.
Большая часть работ уже сделана. Минск стал ярче.