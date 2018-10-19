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Александр Лукашенко получил в подарок статую ангела и попробовал вырезать из дерева в усадьбе под Гродно

19 октября 2018 18:02
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Новости Беларуси. В усадьбе «Коробчицы» под Гродно главу белорусского государства встретили по местной традиции. На входе – богиня охоты Зевана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко получил в подарок статую ангела и попробовал вырезать из дерева в усадьбе под Гродно -1

В глаза сразу же бросается микс природной и созданной руками человека красоты.

Александр Лукашенко получил в подарок статую ангела и попробовал вырезать из дерева в усадьбе под Гродно -4

На территории десятки скульптур (свои резчики по дереву), есть и новый экспонат – гигантскую тыкву весом около 500 килограммов вырастил у себя на даче гродненец.

Александр Лукашенко получил в подарок статую ангела и попробовал вырезать из дерева в усадьбе под Гродно -7

А ведь когда-то, 15 лет назад, предполагалось, что комплекс будет построен только для работников завода. В итоге хорошая идея нашла заслуженный отклик у туристов. Глава государства тоже присоединился к искусству и сам взял в руки инструмент. 

Александр Лукашенко получил в подарок статую ангела и попробовал вырезать из дерева в усадьбе под Гродно -10

Об искусстве резьбы по дереву Александру Лукашенко рассказал белорусский мастер. Валентин Богдевич – участник пленэров и выставок в Китае и Турции. Его работы знают во многих странах мира.

Александр Лукашенко получил в подарок статую ангела и попробовал вырезать из дерева в усадьбе под Гродно -13

Теперь одна из них будет и у нашего Президента. 

Александр Лукашенко получил в подарок статую ангела и попробовал вырезать из дерева в усадьбе под Гродно -16

Валентин Богдевич:
Это ангел-хранитель. У каждого человека он должен быть. Из векового дуба: крепким будет, на улице стоять.

Александр Лукашенко:
Это ты мне подаришь?

Александр Лукашенко получил в подарок статую ангела и попробовал вырезать из дерева в усадьбе под Гродно -19

Валентин Богдевич:
От коллектива.

Александр Лукашенко:
С удовольствием.

Александр Лукашенко получил в подарок статую ангела и попробовал вырезать из дерева в усадьбе под Гродно -22

Благодаря безвизовой зоне отбоя от туристов нет не только в этом агрокомплексе – во всем Гродненском регионе. За 9 месяцев в городе и окрестностях побывали 64 тысячи безвизовых туристов. Приезжали иностранцы из 62 государств! Больше всего едут из Литвы, Польши, Германии и Латвии.

Александр Лукашенко получил в подарок статую ангела и попробовал вырезать из дерева в усадьбе под Гродно -25

В среднем в месяц безвизовый туризм приносит в экономику региона около 1 миллиона долларов. И, кстати, каждый из приезжих знакомится еще и с белорусской кухней, а она уж точно выше всяких похвал. 

# Рабочая поездка Президента # калейдоскоп # Фотофакт

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