Александр Лукашенко рассказал, какие сувениры привозит из поездок и какой видит Беларусь на расстоянии

Новости Беларуси. Чтобы обсудить все без исключения вопросы, глава государства пообщался со студентами Гродненского университета лично, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Второй вопрос в рейтинге популярности – скорее философский (о первом можно прочитать здесь).

Вы часто бываете в заграничных командировках, посещаете разные страны и континенты. Какой интересный сувенир вы привезли из командировки? И что бы вы посоветовали привезти из Беларуси в качестве сувенира?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я очень люблю свою землю, и когда я бываю за границей – уже, наверное, нет того уголка, где я не побывал – я хочу домой. Вот домой и все, потому что мне нужен этот воздух, этот лес, эти поля, которые более-менее сейчас ухожены. Беларусь на расстоянии – это страна, в которой хочется жить. И хочется, чтобы твои дети жили в этой стране. Вот для меня это – Беларусь, одна из лучших стран для жизни. У нас только ленивый может не заработать, особенно сейчас. Я встречаю же много острых вопросов: зарплата, пенсии, стипендии и прочее. Я им говорю: вот сейчас через Беларусь движется все, потому что тихая, спокойная страна транзитная. Ну окажи услугу человеку, который везет товар из России в Европу, в Евросоюз, и наоборот. Ну, я так утрируя говорю. Ну окажи ему услугу: где-то отремонтируй машину, предложи драники ему.