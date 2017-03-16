Представитель Эммы Уотсон прокомментировал скандал с украденными снимками актрисы

Новости Великобритании. 26-летняя Эмма Уотсон накануне оказалась в центре скандала. Хакеры выложили в Сеть личные фотографии актрисы.



На большинстве снимков (а их больше 100) Эмма Уотсон позирует в купальниках и костюмах. В архиве есть несколько более откровенных кадров.



Некоторые пользователи Сети предположили, что

публикация снимков – часть PR-кампании фильма «Красавица и чудовище».

Лента уже вышла на экраны.

Представитель Эммы Уотсон, комментируя ситуацию британским изданиям, отметил, что фотографии, ставшие достоянием общественности, были сделаны два года назад.



Представитель Эммы Уотсон (телеканалу BBC):

Были украдены фото, сделанные два года назад, когда Эмма со своим стилистом примеряла купальники. Среди них нет обнаженных снимков. Адвокаты были проинструктированы, больше комментариев не будет.

Что известно об актрисе, которая в 11-летнем возрасте стала мировой знаменитостью. Факты об Эмме Уотсон здесь.

Это не первый случай, когда фото- и видеоматериалы, компрометирующие известных людей, появляются в открытом доступе. Несколько лет назад жертвами хакеров стали Кирстен Данст, Аврил Лавин, Бри Ларсон, Дженнифер Лоуренс, Эмбер Хёрд и многие другие знаменитости.