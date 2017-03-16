Суд оправдал актрису Елену Ксенофонтову, обвиняемую за побои мужа
Новости России. 16 марта в Москве состоялось судебное заседание, на котором была удовлетворена апелляционная жалоба Елены Ксенофонтовой. Актриса в декабре 2016 года была приговорена к штрафу в 5 тысяч российских рублей за нанесение побоев своему бывшему мужу адвокату Александру Рыжих, – сообщает ТАСС.
Обо всех подробностях этого дела, заявлениях актрисы и ее бывшего супруга мы уже писали.
Фото: elena_ksenofontova_official
Актриса была не согласна с решением суда и настаивала, что именно она является жертвой домашнего насилия. Поэтому подала апелляцию, которую должны были рассмотреть 3 февраля, но суд отложил заседание на 17 февраля, чтобы внимательнее изучить материалы дела.
Звезду сериалов «Кухня» и «Отель Элеон» поддержали многие интернет-пользователи.
Под петицией за справедливое судебное решение для актрисы было собрано более 36 тысяч подписей.
«Спасибо всем, кто выразил таким образом свое мнение! Каждая подпись — это чей-то голос, поддержка, надежда на торжество справедливости...». Так Елена подписала это фото.
Три недели назад в инстаграме Ксенофонтовой появилась запись с хэштегом «пошел второй год», где актриса писала, что заседание снова перенесли на 16 марта из-за болезни судьи.
Елена Ксенофонтова, актриса (орфография и пунктуация автора сохранены):
Ну, что ж. Сегодня был совершен очередной поход за справедливостью... Болен судья. Заседание в очередной раз перенесли. Теперь уже на 16-е марта... Искренне желаю судье здоровья, а себе... терпения. #ЕленаКсенофонтова #молчатьнельзяговорить #пошелВторойГод
Елена Ксенофонтова с детьми. Фото: elena_ksenofontova_official
Решение апелляционной инстанции об необоснованности обвинения и незаконности приговора, который был вынесен ранее, вступило в законную силу. Уголовное дело прекращено из-за отсутствия состава преступления.