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Суд оправдал актрису Елену Ксенофонтову, обвиняемую за побои мужа

16 марта 2017 13:14
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Новости России. 16 марта в Москве состоялось судебное заседание, на котором была удовлетворена апелляционная жалоба Елены Ксенофонтовой. Актриса в декабре 2016 года была приговорена к штрафу в 5 тысяч российских рублей за нанесение побоев своему бывшему мужу адвокату Александру Рыжих, – сообщает ТАСС.

Обо всех подробностях этого дела, заявлениях актрисы и ее бывшего супруга мы уже писали.

Суд оправдал актрису Елену Ксенофонтову, обвиняемую за побои мужа -1

Фото: elena_ksenofontova_official

Актриса была не согласна с решением суда и настаивала, что именно она является жертвой домашнего насилия. Поэтому подала апелляцию, которую должны были рассмотреть 3 февраля, но суд отложил заседание на 17 февраля, чтобы внимательнее изучить материалы дела.

Звезду сериалов «Кухня» и «Отель Элеон» поддержали многие интернет-пользователи.

Под петицией за справедливое судебное решение для актрисы было собрано более 36 тысяч подписей.

Суд оправдал актрису Елену Ксенофонтову, обвиняемую за побои мужа -4



«Спасибо всем, кто выразил таким образом свое мнение! Каждая подпись — это чей-то голос, поддержка, надежда на торжество справедливости...». Так Елена подписала это фото. 

Три недели назад в инстаграме Ксенофонтовой появилась запись с хэштегом «пошел второй год», где актриса писала, что заседание снова перенесли на 16 марта из-за болезни судьи.

Елена Ксенофонтова, актриса (орфография и пунктуация автора сохранены):
Ну, что ж. Сегодня был совершен очередной поход за справедливостью... Болен судья. Заседание в очередной раз перенесли. Теперь уже на 16-е марта... Искренне желаю судье здоровья, а себе... терпения. #ЕленаКсенофонтова #молчатьнельзяговорить #пошелВторойГод

Суд оправдал актрису Елену Ксенофонтову, обвиняемую за побои мужа -7

Елена Ксенофонтова с детьми. Фото: elena_ksenofontova_official

Решение апелляционной инстанции об необоснованности обвинения и незаконности приговора, который был вынесен ранее, вступило в законную силу. Уголовное дело прекращено из-за отсутствия состава преступления.

# Фотофакт # калейдоскоп # Насилие # Елена Ксенофонтова

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