Я жена Роба, а не няня: семья политолога о том, как едва не сорвала прямой эфир

«Это моя жена Чона Ким. Это мой сын Джеймс, а это Мэрион – они оба Келли», – спустя пять дней доцент Пусанского национального университета Роберт Келли вновь в эфире британского телеканала. Теперь он рассказывает о том, как его семья прославилась на весь мир.

В это время за спиной у политолога по очереди появились его дети.

Спустя несколько минут в кадре возникает супруга Роберта и пытается быстро забрать малышей из помещения.



Роберт Келли (в интервью Би-би-си):

При разговоре по Skype ты же видишь и свою картинку, так что я увидел Мэрион на экране, как только она открыла дверь. Я надеялся, что моя жена это рано или поздно заметит и найдет способ выманить её из комнаты. На видео запечатлено, как я пытаюсь как будто спрятать дочь рукой за стул – это потому что именно там в этой комнате, которая служит мне рабочим кабинетом, у нас хранятся игрушки и детские книжки. Я надеялся, что, может быть, она возьмет какую-нибудь книжку почитать – хоть на полминуты, чтобы можно было быстро закончить интервью. А вот когда в комнату въехал сын на ходунках – тут уж всё, я понял, что ровным счётом ничего не могу сделать.

Фрагмент этого видео взорвал социальные сети. Ролик,

опубликованный на официальном YouTube-канале Би-би-си, уже посмотрели более 17 миллионов раз.

Профессор вел себя невозмутимо, хотя постоянно извинялся и было видно: мужчина с трудом сдерживал улыбку.