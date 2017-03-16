Самым завидным женихом планеты стал 25-летний принц – фотофакт

Новости мира. 25-летний принц Абдул Матин из Брунея стал самым завидным женихом на планете. Состояние его семьи оценивается в 20 миллиардов долларов. Абдул Матин с отличием окончил Британскую военную академию. Отслужил три года в армии и принимал участие в операциях против наркоторговцев.

Источник фото: instagram.com/tmski/ Сын султана Брунея Хассанала Болкиаха получил степень магистра в сфере искусств в лондонской Школе восточных и африканских исследований. Владеет четырьмя иностранными языками, предпочитает активный отдых, среди его увлечений – плавание, горные лыжи и бокс.

Источник фото: instagram.com/tmski/ В одном интервью Абдул признался, что его избранница должна быть «настоящей и простой».

Абдул Матин:

Наверное, она просто должна быть настоящей. Простота – это то, что меня действительно может привлечь.

Принц – активный пользователь социальных сетей. За его жизнью следят почти 400 тысяч пользователей.