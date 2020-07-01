Кот стал музыкантом и звездой соцсетей. А он всего лишь хотел спрыгнуть с пианино

Кот хотел спрыгнуть с пианино, но случайно стал автором композиции. А всё потому что у питомца застряла лапа.

Пользовательница TikTok под ником Froggieyy показала забавное видео, которое набрало уже более 8,8 миллиона просмотров. На кадрах рыжий любимец девушки хотел спуститься с музыкального инструмента, но что-то пошло не так.