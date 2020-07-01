Кот стал музыкантом и звездой соцсетей. А он всего лишь хотел спрыгнуть с пианино
Кот хотел спрыгнуть с пианино, но случайно стал автором композиции. А всё потому что у питомца застряла лапа.
Пользовательница TikTok под ником Froggieyy показала забавное видео, которое набрало уже более 8,8 миллиона просмотров. На кадрах рыжий любимец девушки хотел спуститься с музыкального инструмента, но что-то пошло не так.
Фото: tiktok.com / froggieyy
Лапка кота застряла, и он, пытаясь выбраться, начал прыгать по клавишам. Через пару секунд питомец освободился и покинул место действия, но видео уже было снято.
Когда Froggieyy поделилась роликом в TikTok, пользователи соцсети пришли в восторг. Некоторые посочувствовали попавшему в затруднительную ситуацию животному. Но большинство пришло к мнению, что кот создал шедевр.
Фото: instagram.com/Megan._.cherry
Впрочем, мы любим питомцев не только за их таланты, но и просто так. Ранее мы собрали несколько снимков, которые показывают, как домашние животные вырастают вместе со своими хозяевами.
Посмотреть на трогательные фотографии можно здесь.