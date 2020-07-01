Прямой эфир

Кот стал музыкантом и звездой соцсетей. А он всего лишь хотел спрыгнуть с пианино

01 июля 2020 09:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Кот хотел спрыгнуть с пианино, но случайно стал автором композиции. А всё потому что у питомца застряла лапа.

Пользовательница TikTok под ником Froggieyy показала забавное видео, которое набрало уже более 8,8 миллиона просмотров. На кадрах рыжий любимец девушки хотел спуститься с музыкального инструмента, но что-то пошло не так.  

Кот стал музыкантом и звездой соцсетей. А он всего лишь хотел спрыгнуть с пианино-1

Фото: tiktok.com / froggieyy 

Лапка кота застряла, и он, пытаясь выбраться, начал прыгать по клавишам. Через пару секунд питомец освободился и покинул место действия, но видео уже было снято.  

Когда Froggieyy поделилась роликом в TikTok, пользователи соцсети пришли в восторг. Некоторые посочувствовали попавшему в затруднительную ситуацию животному. Но большинство пришло к мнению, что кот создал шедевр.  

Кот стал музыкантом и звездой соцсетей. А он всего лишь хотел спрыгнуть с пианино-4

Фото: instagram.com/Megan._.cherry 

Впрочем, мы любим питомцев не только за их таланты, но и просто так. Ранее мы собрали несколько снимков, которые показывают, как домашние животные вырастают вместе со своими хозяевами.  

Посмотреть на трогательные фотографии можно здесь.   

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Девушка сфотографировалась с парнем на фестивале. И это встреча стала судьбоносной
01 июля 2020 07:51

Девушка сфотографировалась с парнем на фестивале. И это встреча стала судьбоносной

Ушёл из жизни российский актёр Виктор Проскурин
01 июля 2020 06:43

Ушёл из жизни российский актёр Виктор Проскурин

Алла Пугачёва показала свежее фото с друзьями. На снимках Примадонну не узнать
30 июня 2020 09:37

Алла Пугачёва показала свежее фото с друзьями. На снимках Примадонну не узнать