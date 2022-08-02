2 августа отмечается День сидения на подоконниках

2 августа — День десантников и сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь. История воздушно-десантных войск начинается 2 августа 1930 года: в этот день на учениях военно-воздушных сил впервые высадился воздушный десант в составе 12 человек. Особая страница в истории белорусских воздушно-десантных войск – участие 103-й Витебской воздушно-десантной дивизии и 334-го отдельного отряда специального назначения (сформированного на базе 5-й бригады спецназа) в боевых действиях в Афганистане. Сотни десантников были удостоены орденов и медалей, семерым присвоено звание Героя Советского Союза. В 90-х годах прошлого столетия в составе Вооруженных Сил Беларуси были созданы мобильные силы. А в 2007 году указом Президента страны был образован новый род войск – силы специальных операций Вооруженных Сил Беларуси, который стал правопреемником воздушно-десантных войск. Сегодня силы специальных операций – одно из самых надежных звеньев в системе национальной безопасности нашей страны. Они выступают основным элементом стратегического сдерживания и служат школой воинского мастерства для тысяч граждан страны. Подразделения ССО имеют богатую историю и славные традиции, но главное достояние войск – люди. Бойцы и командиры, которые каждый день доказывают: невыполнимых задач не существует. 2 августа 2007 года российский батискаф «Мир» достиг дна Северного Ледовитого океана

2 августа 2007 года российский батискаф «Мир» достиг дна Северного Ледовитого океана. Экипаж экспедиции «Арктика-2007» совершил первое в истории подледное погружение на дно океана в географическую точку Северного полюса. Исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров вместе с другими семью исследователями водрузил там флаг России. Цель экспедиции была вполне материальна. Ученые хотели доказать, что хребет Ломоносова является продолжением Сибирской континентальной платформы, что в соответствии с международным морским правом позволит России включить его в состав своего континентального шельфа и получить эксклюзивное право разрабатывать находящиеся на его территории полезные ископаемые. В итоге эти доказательства были получены. 2 августа День рождения почтового ящика

День рождения почтового ящика во всем мире принято отмечать 2 августа – именно в этот день 1858 году на улицах Лондона впервые появились эти устройства для сбора корреспонденции. В белорусских городах почтовые ящики тоже начали устанавливать в 1850 годах. Их ставили в почтовых конторах, магазинах мелочей. В Минске было время, когда их вешали даже на общественный транспорт – автобусы и трамваи. Почту собирали два раза в день. Письмоносцам выдавали красные пластинки: они должны были положить их в ящики, когда доставали откуда корреспонденцию, и вместо них забрать синие. Таким образом осуществлялся контроль. Сейчас это делает электронная система слежения. Спустя столетия почтовый ящик успешно выдержал испытание временем и никогда не пустует. 2 августа День сидения на подоконниках