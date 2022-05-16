Отдых на природе. Где и как жарить шашлыки в Минске, чтобы не получить штраф?

Майские праздники закончились, но это не значит, что больше никто не будет делать шашлыки. Напротив, с наступлением лета минчане все чаще выбираются на природу. Рассказываем, где можно хорошо отдохнуть и чего категорически нельзя делать на природе.

Фото: pixabay.com Выброшенный мусор не только сотни лет будет портить облик леса, но и может стать причиной лесных пожаров. В жаркую и сухую погоду от осколков выброшенного стекла может выгореть несколько гектаров леса. Большую опасность мусор представляет и для животных, поэтому всегда забирайте его с собой.

Для костра берите только древесный уголь или дрова, купленные в магазине

Ни в коем случае не ломайте деревья и кустарники. За уничтожение деревьев и кустарников можно получить штраф в размере от 5 до 30 базовых величин.

Фото: pixabay.com Нельзя разжигать костры на обсохших торфяных болотах, в густом кустарнике, рядом с молодой порослью хвойных деревьев и в высокой сухой траве. Также это запрещено под кронами деревьев и близко к постройкам. Штраф за разведение костров в запрещенных местах составляет до 12 базовых величин. Лучшего всего выбирать места, защищенные от ветра, на песчаных косах рек или озер либо в зонах, где уже установлены мангалы, урны для мусора и беседки. Вот где есть такие оборудованные зоны

Заславское водохранилище

На территории пляжей № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9 есть беседки, мангалы, детские площадки и биотуалеты.

Водохранилище Криница

На пляжах № 3 и 4 установлены беседки и детские площадки, а вот мангал придется брать с собой. Магазинов поблизости нет.

Водохранилище Дрозды

На территории пляжей № 5, 6 и 8. Для комфортного отдыха есть беседки и мангалы.

Цнянское водохранилище — на пляжах № 2 и № 5

Это локация с хорошо развитой инфраструктурой, где есть все: беседки, детские и спортивные площадки, мангалы и биотуалеты.

Не наносите вред животным и растениям