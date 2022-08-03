3 августа отмечают вкусный праздник День арбуза

3 августа 530 лет назад в 1492 году Христофор Колумб отплыл из испанского порта на трех каравеллах: «Санта-Мария», «Нинья» и «Пинта». В поисках морского пути в Азию. Началось первое путешествие Колумба в новый свет. Опираясь на античное учение шарообразности Земли и неверные расчеты ученых XV века, путешественник рассчитывал открыть кратчайший морской путь из Европы в Индию. От Канарских островов экспедиция повернула на Запад, пересекла Атлантический океан в субтропическом поясе и достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге, где высадилась 12 октября 1492 года. Этот день стал официальной датой открытия Америки. 3 августа в Милане открылся оперный театр «Ла Скала»

В 1778 году 3 августа в Милане открылся оперный театр «Ла Скала». К этому событию Антонио Сальери написал оперу «Признанная Европа». Театр был построен по указу австрийской императрицы Марии Терезии. Здание было возведено по проекту архитектора Джузеппе Пьермарини на месте церкви Санта-Мария-делла-Скала, которой театр обязан своим названием. «Ла Скала» – один из ведущих мировых центров театральной культуры. На его сцене выступали такие выдающиеся оперные певцы, как Энрико Карузо, Федор Шаляпин, Лучано Паваротти, Монсеррат Кабалье. В балетных спектаклях участвовали Серж Лифарь, Майя Плисецкая, Рудольф Нуриев и многие другие мировые звезды. 3 августа 1943 года началась операция советских партизан под названием «Рельсовая война»

3 августа 1943 года в ходе Великой Отечественной войны началась операция советских партизан под названием «Рельсовая война». В ночь на 3 августа около 70 партизанских отрядов нанесли одновременный удар по коммуникациям противника, тем самым положив начало одной из крупнейших операций в тылу врага. Она продолжалась до 15 сентября на оккупированной территории Беларуси, России и Украины. Действия партизан развернулись в тыловых районах групп немецких армий «Центр», «Север» и «Юг». В операции, в ходе которой было подорвано свыше 215 тысяч рельсов, большое количество эшелонов, взорваны мосты и станционные сооружения, приняли участие около 100 тысяч человек. Удачно проведенная операция «Рельсовая война» затруднила перегруппировку фашистских войск и оказало значительную помощь наступающей Красной армии. 3 августа отмечают День арбуза