Позитивное мышление укрепляет иммунитет. Учёные выяснили, как это работает

Между психическим и физическим здоровьем человека существует тесная связь. В последнее время количество заболеваний, вызванных стрессом, постоянно увеличивается. Это тема заинтересовала британских исследователей, которые решили выяснить, как позитивное мышление влияет на наш иммунитет.

Помочь учёным вызвались 135 добровольцев, которые разделились на пять групп. Двум из них дали прослушать аудиозапись о важности хорошего отношения к людям, остальных голос в наушниках призывал критически относиться к себе и окружающим. После такого сеанса участники поделились с учёными своим самочувствием.

Выяснилось следующее: у людей, которые были в первых двух группах, улучшилось самочувствие, успокоилось сердцебиение и укрепился иммунитет. У других групп, которым было задано прослушать демотивирующую речь, были абсолютно противоположные показатели: состояние стресса, головная боль и общая слабость.

Это вызвано тем, что слова, имеющие негативный контекст, заставляют людей испытывать чувство тревожности и опасности, из-за чего внутренние ресурсы истощаются. Учёные пришли к выводу, что позитивное мышление помогает улучшить физическое здоровье, а также ускорить процесс выздоровления при различных тяжёлых заболеваниях.