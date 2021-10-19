Это сделает вашу жизнь проще. Как перестать постоянно раздражаться?

Иногда раздражает абсолютно всё: работа, учёба, окружающие люди. Но бывают случаи, когда нервозность затягивается не на несколько часов, а на пару дней или даже недель. Это может свидетельствовать об определённых проблемах в нашем ментальном здоровье. В этой статье мы расскажем о причинах возникновения раздражительности и о способах решения данной проблемы.

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– Внутреннее истощение. Это самая распространённая причина раздражительности. Когда наша нервная система истощена, она не может спокойно справляться с внешними раздражителями, из-за чего мы быстро впадаем в состояние невроза.

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– Неправильный образ жизни. На ментальное здоровье человека могут повлиять его вредные привычки. Например, частое употребление алкоголя препятствует восстановлению психики во время сна, после чего появляются раздражительность и тревожность. – Нехватка активности. Наше внутреннее состояние напрямую зависит от физических показателей. Поэтому важно час в день выделять на выполнение упражнений. Например, при сильной тревожности рекомендуются занятия йогой, где физическую нагрузку дополняют медитация и дыхательная гимнастика.

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– Склонность к пессимистичному мышлению. Люди, которые часто не довольны собой и пытаются соответствовать ожиданиям окружающих, более восприимчивы к внешним раздражителям, из-за чего уменьшается их стрессоустойчивость. – Нехватка витаминов. Несбалансированное питание приводит к дефициту полезных веществ в нашем организме. В рацион человека всегда должны входить овощи, фрукты, сложные углеводы и мясо. Эти продукты обогатят вас витаминами группы А и В, а также йодом, магнием и цинком.

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– Ранее пережитый стресс. Наши прошлые психологические травмы могут стать причиной низкой стрессоустойчивости, тревожности и раздражительности. В этом случае следует обратиться к специалисту, который поможет улучшить ментальное здоровье и закрыть все внутренние гештальты.

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