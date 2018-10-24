Более 40 человек: семья показала, как строила дом на своей малой родине

Новости Беларуси. В деревне Краснополье Круглянского района семья Шаройко решила в Год малой родины восстановить родовое гнездо. У родственников ушло примерно полтора года работы, но оно того стоило. Около 10 лет назад у семьи сгорел дом, но родственники приезжали к этому месту ежегодно, чтобы почтить память близких. Остановиться на ночлег и просто отдохнуть душой не получалось, а построить новый дом всё не доходили руки. И вот в 2017 году Шаройко решились создать место, куда смогут приезжать все родственники.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ШАРОЙКО

Вместо того, чтобы строить здание с нуля, было решено купить заброшенный дом в той же деревне на той же улице. Идею поддержали более сорока человек и дело пошло. На днях родственники представили ролик продолжительностью более девяти минут, в котором рассказывают и показывают, как строили дом. Видеоряд сопровождается песней, слова для которой члены семьи написали сами.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ШАРОЙКО

«Если что-то не так – не обессудьте. Мы специалисты в других направлениях. Но делали мы это всё от чистого сердца и от чистой души. И мы вас приглашаем посмотреть наш окончательный результат. Добро пожаловать!», – сказали вступительное слово Шаройко перед показом клипа о своей работе.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ШАРОЙКО

Далее можно увидеть весь процесс от старого изношенного сооружения до красивого обновлённого здания. Был положен новый пол, вставлены новые окна, перестроены забор и баня, покрашен дом. И, конечно, оставалось время для весёлых совместных обедов. Ну, а результат можно увидеть своими глазами.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ШАРОЙКО

Комментаторы похвалили труды семьи Шаройко. «Прям захотелось в деревню﻿», «Очень сильный фильм получился», «Действительно, здорово вышло! И всей семьёй».

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ШАРОЙКО