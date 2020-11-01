Насколько похожи люди и их домашние животные? Фотограф дал наглядный ответ

Иногда можно услышать мнение, что люди, которые много общаются, становятся похожими. Но то же самое верно и про животных. Ведь домашние любимцы проводят со своими хозяевами практически всё время. С другой стороны, легко можно предположить, что люди изначально выбирают питомцев, которые будут похожи на них.

Как бы там ни было, отрицать факт схожести людей и их животных нельзя. А английский фотограф Джеррард Гетингс решил раз и навсегда поставить точку в этом вопросе.

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