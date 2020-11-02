Здесь и народные предания, и мифология разных народов, и детская сказка. Показываем необычную выставку экслибрисов

Любая книга – ценность, а эксклюзивное издание – ценность вдвойне. В древности только самые влиятельные и богатые люди могли позволить себе рукописные книги. Свое право собственности на столь значимые вещи они старались закрепить. И в этом значительно помог экслибрис. Именно с его помощью владельцы частных библиотек обрели защиту уникальных книжных экземпляров. Белорусские художницы продолжили традицию, которая идет из глубины веков. Какие работы представлены на выставке, показали в программе «Минск и минчане» на СТВ. «Повышают самооценку и помогают легче интегрироваться в обычную жизнь». Выставка рисунков детей с нарушением слуха появилась в Минске

Анна Ясюк, заведующая арт-гостиной «Высокое место»:

Сегодня не так много выставок экслибрисов проходит. И это, скорее всего, связано с интересом многих художников к техникам глубокой печати. И надо отдать должное нашим замечательным белорусским художницам Ольге Крупенковой и Татьяне Сиплевич в том, что они продолжают заниматься литографией.

В экспозиции арт-гостиной на Герцена – более 140 работ, которые удивляют сложностью и богатством тематики. Тут вам и изгнание Адама и Евы из рая, и народные предания, и мифология разных народов, и, конечно же, добрая детская сказка.

Анна Ясюк:

В работах Татьяны Сиплевич есть отсылка к народным мотивам, к язычеству, переработанная на современный манер. У Ольги Крупенковой достаточно изящные работы, очень тонкие линии и насыщенность сюжета.

Виртуозность, профессионализм и выразительность – вот что отличает их экслибрисы. Правда авторов связала не только любовь к литографии – особой технике плоской печати, когда типографская краска переносится с формы на бумагу. Художниц роднят еще и годы теплого плодотворного сотрудничества.

Анна Ясюк:

Ольга Крупенкова и Татьяна Сиплевич давно дружат, они вместе учились и в колледже, и в Академии искусств. И по сегодняшний день они работают вместе. Участвуют в многочисленных конкурсах и делают совместные выставки. Я думаю, что такая дружба и поддержка помогают делать такие шикарные проекты.