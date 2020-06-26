Повара наградил лично Наполеон. Как были созданы консервы
А вы задумывались, когда появились консервы? Ими пользовались более чем за тысячу лет до нашей эры. И, что интересно, найденные в наше время египетские консервы выглядели вполне неплохо, хотя вряд ли кто-то отважился их попробовать.
Если же говорить о современном мире, идея консервирования принадлежит французу по имени Николя Аппер. В 1795 году повар узнал, что Наполеон Бонапарт пообещал огромные деньги тому, кто сможет решить проблему нехватки продовольствия для его армии.
Фото: instagram.com/scarpantolady
Почти десять лет Николя экспериментировал и в 1804 году добился результата. Он смог законсервировать еду, увеличив её срок годности до одного года. Через 5 лет Общество поощрения искусств в Париже получило письмо Аппера, в котором он сообщал о своём успехе.
Фото: instagram.com/rosalulita
Специальная комиссия проверила слова повара. Его консервы были вскрыты через 8 месяцев. Внутри находились мясо с подливкой, крепкий бульон, молоко, зелёный горошек, бобы, вишни, абрикосы. Вся еда прекрасно сохранилась и вскоре Николя получил 12 000 франков из рук самого Наполеона.
Преимущество консервов оценили и в России. А ближе к концу 19 века создатель проекта самолёта-пятиплана с разрезным крылом Евгений Фёдоров придумал консервные банки, которые нагревались за счёт химической реакции. Поэтому солдаты могли есть горячую пищу, даже не разводя костры.
Ели консервы и во времена Великой Отечественной войны. «Питание неважное было… Постное такое, чуть приправленное, то рыба, то мясо немножко, консервой заправляли» (здесь подробнее).