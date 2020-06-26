Повара наградил лично Наполеон. Как были созданы консервы

А вы задумывались, когда появились консервы? Ими пользовались более чем за тысячу лет до нашей эры. И, что интересно, найденные в наше время египетские консервы выглядели вполне неплохо, хотя вряд ли кто-то отважился их попробовать.

Если же говорить о современном мире, идея консервирования принадлежит французу по имени Николя Аппер. В 1795 году повар узнал, что Наполеон Бонапарт пообещал огромные деньги тому, кто сможет решить проблему нехватки продовольствия для его армии.