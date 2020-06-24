Собака погрызла вещи хозяина, он решил её отчитать. Реакция питомца была неожиданной

Большинство собак убегают от своих хозяев, когда те собираются их отчитать. Но одна собака решила свою ситуацию иначе.

По информации Daily Mail, питомец по кличке Рино решил попробовать другой способ. Собака начала очень медленно идти к хозяину, который звал ее. Видео сразу стало популярным в соцсетях.