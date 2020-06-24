Собака погрызла вещи хозяина, он решил её отчитать. Реакция питомца была неожиданной
Большинство собак убегают от своих хозяев, когда те собираются их отчитать. Но одна собака решила свою ситуацию иначе.
По информации Daily Mail, питомец по кличке Рино решил попробовать другой способ. Собака начала очень медленно идти к хозяину, который звал ее. Видео сразу стало популярным в соцсетях.
Рино погрыз некоторые вещи в доме, и хозяин решил с ним поговорить. Пес поджал хвост и начал медленно идти к мужчине. Он спокойно повторил просьбу подойти к нему, но пес зашагал еще более медленно.
Автор ролика смеялась за кадром.
Хозяева собаки подписали видео так: «Когда вы пожевали все вещи, пока никого не было дома, а теперь знаете, что должно произойти».
Ветеринары отмечают, что это поведение у собак называется трансом. Оно не опасно для животных. Это часто происходит, когда питомцы чувствуют опасность или гуляют под низко висящими листьями, занавесками, одеждой. В этот момент собака не знает, чего ожидать, поэтому замедляется.
Щенок не мог забраться на диван, а хозяйка случайно сняла это на видео. Соцсети в восторге (читать далее).