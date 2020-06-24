Прямой эфир

Собака погрызла вещи хозяина, он решил её отчитать. Реакция питомца была неожиданной

24 июня 2020 11:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Большинство собак убегают от своих хозяев, когда те собираются их отчитать. Но одна собака решила свою ситуацию иначе. 

По информации Daily Mail, питомец по кличке Рино решил попробовать другой способ. Собака начала очень медленно идти к хозяину, который звал ее. Видео сразу стало популярным в соцсетях.  

Собака погрызла вещи хозяина, он решил её отчитать. Реакция питомца была неожиданной -1

Рино погрыз некоторые вещи в доме, и хозяин решил с ним поговорить. Пес поджал хвост и начал медленно идти к мужчине. Он спокойно повторил просьбу подойти к нему, но пес зашагал еще более медленно.  

Автор ролика смеялась за кадром.  

Хозяева собаки подписали видео так: «Когда вы пожевали все вещи, пока никого не было дома, а теперь знаете, что должно произойти».     

Собака погрызла вещи хозяина, он решил её отчитать. Реакция питомца была неожиданной -4

Ветеринары отмечают, что это поведение у собак называется трансом. Оно не опасно для животных. Это часто происходит, когда питомцы чувствуют опасность или гуляют под низко висящими листьями, занавесками, одеждой. В этот момент собака не знает, чего ожидать, поэтому замедляется.  

Щенок не мог забраться на диван, а хозяйка случайно сняла это на видео. Соцсети в восторге (читать далее).   

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Чем кормят фламинго, чтобы сохранить их розовый цвет?
24 июня 2020 10:39

Чем кормят фламинго, чтобы сохранить их розовый цвет?

Родители пообещали сыну игровую приставку за похудение. Но мальчик немного переборщил и стал спортсменом
23 июня 2020 13:59

Родители пообещали сыну игровую приставку за похудение. Но мальчик немного переборщил и стал спортсменом

Вы уверены, что моете холодильник правильно? Рассказываем, как это нужно делать
23 июня 2020 12:05

Вы уверены, что моете холодильник правильно? Рассказываем, как это нужно делать