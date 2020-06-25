Дай пять! Огромный кит ударил лодку плавником и привёл туристов в восторг

Необычное видео сняли туристы у берега Калифорнии – горбатый кит дал пять лодке. По информации Daily Mail, кит проплыл в дестяке сантиметров от лодки и плавником прислонился к ней. Туристы не смогли сдержать волнение, когда кит появился на поверхности воды.

Фото: Daily Mail

Внезапно кит поднял хвост из воды и коснулся лодки, а турист на борту воскликнул вау.

Фото: Daily Mail

Люди признались, что никогда не видели этих морских млекопитающих так близко.

Фото: Daily Mail