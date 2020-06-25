Дай пять! Огромный кит ударил лодку плавником и привёл туристов в восторг
Необычное видео сняли туристы у берега Калифорнии – горбатый кит дал пять лодке.
По информации Daily Mail, кит проплыл в дестяке сантиметров от лодки и плавником прислонился к ней. Туристы не смогли сдержать волнение, когда кит появился на поверхности воды.
Внезапно кит поднял хвост из воды и коснулся лодки, а турист на борту воскликнул вау.
Люди признались, что никогда не видели этих морских млекопитающих так близко.
Автор ролика отметил: «Кит поднял плавник прямо вдоль борта лодки, затем ударил им по корпусу лодки. Я буквально мог дотронуться до него, настолько это было близко».
Косатки атаковали самку кита и её детёныша. Мать изо всех сил пыталась его спасти (смотрите здесь).