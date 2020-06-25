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Дай пять! Огромный кит ударил лодку плавником и привёл туристов в восторг

25 июня 2020 10:10
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Необычное видео сняли туристы у берега Калифорнии – горбатый кит дал пять лодке.    

По информации Daily Mail, кит проплыл в дестяке сантиметров от лодки и плавником прислонился к ней. Туристы не смогли сдержать волнение, когда кит появился на поверхности воды.    

Дай пять! Огромный кит ударил лодку плавником и привёл туристов в восторг -1

Фото: Daily Mail

Внезапно кит поднял хвост из воды и коснулся лодки, а турист на борту воскликнул вау.

Дай пять! Огромный кит ударил лодку плавником и привёл туристов в восторг -4

Фото: Daily Mail

Люди признались, что никогда не видели этих морских млекопитающих так близко.    

Дай пять! Огромный кит ударил лодку плавником и привёл туристов в восторг -7

Фото: Daily Mail

Автор ролика отметил: «Кит поднял плавник прямо вдоль борта лодки, затем ударил им по корпусу лодки. Я буквально мог дотронуться до него, настолько это было близко».    

Косатки атаковали самку кита и её детёныша. Мать изо всех сил пыталась его спасти (смотрите здесь).    

# Дикие животные # калейдоскоп

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