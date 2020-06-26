Новости России. 25 июня российский актёр Михаил Ефремов перенёс сердечный приступ.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на «МК», адвокат артиста Эльман Пашаев добавил, что близкие Ефремова хотели вызвать скорую помощь, но Михаил остановил их.

Утром актёр стал чувствовать себя лучше, но всё-таки отказался от поездки на могилу матери в годовщину её смерти 25 июня. Пашаев пояснил, что обсуждал с Ефремовым и его супругой возможность обратиться к следователю с ходатайством о разрешении поехать на кладбище.

По словам Эльмана, актёр находится в подавленном состоянии и «очень переживает» из-за аварии.

Напомним, 8 июня в Москве Ефремов за рулём Jeep Grand Cherokee выехал на встречку и врезался в Lada. Её водитель получил травмы, от которых умер в больнице.