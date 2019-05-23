Прямой эфир

Вы всегда готовили салат «Цезарь» неправильно. Вот, как надо

23 мая 2019 16:51
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Куриное филе, листья салата, ароматный пармезан, специи, лимонный сок – узнаваемый салат «Цезарь» готов раскрыть свои неожиданные секреты.  

В материалах BBC News журналист рассказывает о своем путешествии в Мексику, где он познакомился с оригиналом блюда.  

В городе Тихуана на северо-западе Мексики в ресторане «Цезарь» одноименный салат подавали с 1927 года, хотя идеальный рецепт знаменитого салата Цезаря Кардини, итальянский мигрант и основатель уютного места, подобрал еще 4 июля 1924 года, в День Независимости США. Уже тогда Кардини активно занимался ресторанным бизнесом, открывая заведения по всей стране. В тот день ему не хватало ингредиентов, так что он использовал листья салата ромен, сырой яичный желток, сыр пармезан и другие продукты, превращая на первый взгляд несовместимое в удивительно вкусную еду.  

В 1920-е годы за алкогольными напитками, запрещенными на тот момент в Америке, в Тихуану съезжались кинозвезды. Так голливудская элита узнала о салате «Цезарь». В США блюдо появилось в 1940-х годах, а в 1950-х его попробовали в Европе.    

Ресторан «Пласенсия», открывшийся в 2010 году на месте «Цезаря», продолжает традицию первооткрывателя. Приготовление блюда напоминает шоу. Так называемый «энсаладеро», мастер по салатам,  

добавляет маленькую ложку измельченного чеснока в большую деревянную миску,

а затем заправляет горчицей и несколькими каплями вустерширского соуса из уксуса, сахара и рыбы и добавляет крупные филе анчоуса. Повар разбивает яйцо и двумя ложками очень осторожно отделяет белок от желтка, отправляя в миску желток. Затем официант выжимает немного сока лайма и усердно перемешивает все в миске деревянными щипцами. При перемешивании «энсаладеро» сбрызгивает салат оливковым маслом и мелко натертым сыром пармезан. В завершение официант кладет листья салата сверху и посыпает черным молотым перцем и снова пармезаном.  

Оригинал «Цезаря» не похож на салат, к которому мы привыкли – нет гренок, курицы и даже лимонного сока. То, что для нас кажется обновленной версией в кулинарии, для испанцев из Тихуаны – это часть быта, истории и культуры.  

Рецепт классического салата «Цезарь» читайте здесь.   

# Еда # калейдоскоп

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