«Спасибо, что оберегал нас от лишних глаз». Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу

Дуэт Потап и Настя Каменских сыграл свадьбу. Об этом певцы сообщили на своих страницах в Instagram. В честь такого счастливого события в жизни пары Потап выпустил клип «Константа». В описании ролика певец рассказал, что это самая честная вещь, которую он когда-либо писал. Потап:

Это честное признание мужчины в любви к своей женщине. Признание моей девочке Насте Каменских, которую я люблю и на которой женюсь. Это лирика о самом главном – о союзе наших галактик, о нашей любви.

Фото: instagram.com/kamenskux

Невеста Настя Каменских рассказала, почему влюбленные так долго скрывали свои отношения. По словам певицы, Потап поддержал ее выбор о том, что счастье любит тишину. Таким образом артисты оберегали свою любовь от чужих глаз, а теперь пришла пора разделить свои чувства с поклонниками. Настя Каменских:

Пусть ненадолго, мы смогли оставить сокровенные эмоции и чувства только для нас двоих!

Фото: instagram.com/kamenskux

Интернет-пользователей удивила новость о свадьбе. Комментаторы отмечали, что они рады тому, что творческий союз перерос во что-то большее.

Фото: instagram.com/kamenskux