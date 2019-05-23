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«Спасибо, что оберегал нас от лишних глаз». Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу

23 мая 2019 12:48
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Дуэт Потап и Настя Каменских сыграл свадьбу.

Об этом певцы сообщили на своих страницах в Instagram. В честь такого счастливого события в жизни пары Потап выпустил клип «Константа». В описании ролика певец рассказал, что это самая честная вещь, которую он когда-либо писал.

Потап:
Это честное признание мужчины в любви к своей женщине. Признание моей девочке Насте Каменских, которую я люблю и на которой женюсь. Это лирика о самом главном – о союзе наших галактик, о нашей любви.

«Спасибо, что оберегал нас от лишних глаз». Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу-1

Фото: instagram.com/kamenskux

Невеста Настя Каменских рассказала, почему влюбленные так долго скрывали свои отношения. По словам певицы, Потап поддержал ее выбор о том, что счастье любит тишину. Таким образом артисты оберегали свою любовь от чужих глаз, а теперь пришла пора разделить свои чувства с поклонниками.

Настя Каменских:
Пусть ненадолго, мы смогли оставить сокровенные эмоции и чувства только для нас двоих!

«Спасибо, что оберегал нас от лишних глаз». Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу-4

Фото: instagram.com/kamenskux

Интернет-пользователей удивила новость о свадьбе. Комментаторы отмечали, что они рады тому, что творческий союз перерос во что-то большее.

«Спасибо, что оберегал нас от лишних глаз». Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу-7

Фото: instagram.com/kamenskux

Потап был женат. В 2014 году он развелся с супругой. В браке родился сын.

Для Насти Каменских это первый брак.

Осенью 2017 года дуэт «Потап и Настя» прекратил свое существование.

Настя без Потапа: Каменских представляет свой новый сольный проект (читать далее). 

# Звезды # калейдоскоп # Потап # Настя Каменских

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