Мундир и ручка Жукова: какие ещё уникальные экспонаты хранятся в музее военной истории?

Великая Отечественная застала Ивана Лукича Хижняка на западной границе. На тот момент в арсенале этого отважного человека было уже две войны, которые он с честью преодолел. Его судьба снова распорядилась беспощадно и отправила 23 июня 1941 года быть старшим воинским начальником Жлобинского участка. Полковник Хижняк стал формировать части, вооружал их, обеспечивал всем необходимым, выдвигал на рубежи обороны и сам руководил боем, преграждая путь фашистам. Эти события оставили свой отпечаток в его биографии. За мужество и отвагу он был награжден орденом Красного Знамени и назначен командиром 117-ой стрелковой дивизии.

Наталья Крамич, главный хранитель фонда Государственного музея военной истории Республики Беларусь:

24 июля 1941 года 117-ая стрелковая в составе 21-го стрелкового корпуса, 21-ой армии под командованием командира дивизии, полковника Ивана Хижняка вела бои в направлении Могилёва, однако 26 июля 1941 года части дивизии попали в окружение.

Чтобы выбраться из адского круга противника, 12 раз поднимались в атаку бойцы этого соединения, но вновь и вновь пулемёты врага прижимали их к земле. В тринадцатый штурм уже не дивизию, а сводный батальон повел сам Хижняк. На этот раз кольцо было прорвано, но ценой пролитой крови. Пулемётная очередь прошила навылет грудь командира Ивана Лукича. Хижняка на санитарном самолете отправили в Москву. В воздухе его обстреляли и подбили. Самолет упал. Но Хижняк остался жив!

Оксана Трубач, сотрудник Государственного музея военной истории Республики Беларусь:

Был тяжело ранен настолько, что его в московском госпитале признали безнадёжным больным. За это время с Ивана Лукича сняли посмертную маску. Однако он успешно поправился. На протяжении своего боевого пути он был 11 раз ранен и 8 раз контужен. С 1942 года он воевал с одним лёгким.

Уже почти сорок лет Ивана Лукича нет в живых, но его подвиги не забыты до сих пор. В музее военной истории свято чтят память героя, хранят запятнанный кровью командира боевой приказ 1941 года и несколько его фотографий. Ещё немало уникальных экспонатов находится в месте, где живёт история.

Наталья Крамич:

1941 год, шли ожесточённые бои. Командующий войсками Западного фронта был тогда ещё генерал армии Георгий Константинович Жуков. У нас в музее находятся его личные вещи: мундир, рукописи, можете видеть ручку, которой он писал.

Оксана Трубач:

Интересным экспонатом является часть телеграфного аппарата, по которому в 1941 году велись переговоры командующего войсками Западного фронта генерала армии Георгия Константиновича Жукова с Верховным главнокомандующим Иосифом Виссарионовичем Сталином.

Жуков остался в истории, как один из главных творцов Победы в Великой Отечественной войне. Это человек редкого военного таланта и характера. В начале 1943 года после того, как при непосредственной координации Жукова была прорвана блокада Ленинграда, ему было присвоено звание маршала Советского Союза. В 1944 году он получил вторую, а в 1945 – третью звезду Героя Советского Союза. Наталья Крамич:

В 60-ых годах Жуков с семьей жил в деревне Сосновка. К нему приезжали боевые товарищи, известные, культовые советские писатели. Книгу «Воспоминания и размышления» он стал писать при жизни, но она уже была опубликована после его смерти.