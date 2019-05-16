В 80 лет на бутылках насобирала на квартиру. Как можно заработать на стекле?

Анна Сташкевич, житель г. Минска:

17 лет откладывала на жильё, у меня была цель – иметь своё жилье, чтобы не с невестками. А тогда я уважаемая, когда я отдельно живу. Ну, сами понимаете.

В свои без малого 80 столичная пенсионерка говорит, что она на бутылках на собственную «однушку» заработала. Анна Иосифовна сетует: в советские времена в приёмный пункт стеклотары стояли километровые очереди. И это было незазорным делом. Мария Сума, специалист программы по обращению с отходами Центра экологических решений:

Система сбора стеклянной тары – она немножко перекочевала из советских времён, видоизменилась, потому что сейчас стекло принимают на стеклобой и только 5% от всего стекла принимают на оборотную тару, т.е. бутылку, которую можно использовать второй раз.

У нас довольно высокий показатель по сбору стекла. Оператор вторичных материальных ресурсов говорит, что у нас показатели намного выше – около 80% от всего стекла собирается – это показатель выше даже, чем в Европейском союзе.

Сбор вторсырья позволяет экономить ценные природные ресурсы. И многое зависит от сознательности граждан. Сейчас почти в каждом дворе Минска есть специальные контейнеры для раздельного сбора мусора. Нередко в них попадает так называемый микс из отходов. В то время как экологи активно призывают всех разделять стекло, пластик и бумагу ещё дома.

Алла Ижевская, заместитель директора по санитарному содержанию и благоустройству жилищного фонда КУП «ЖКХ Советского района г. Минска»:

Если раньше сбрасывали все вместе, в один контейнер, то сейчас уже стараются разделять. Даже нам иногда звонят: «А у нас нет контейнеров для стекла». Мы говорим: «Всё заменят, всё привезут». Беспокойство граждан нас тоже радует, потому что это экология, это наше будущее – раздельный сбор мусора.

Стекло отлично поддается переработке, а это значит, что получать вторсырье из осколков можно бесконечно. В подмогу – европейский опыт. К примеру, совсем скоро в Беларуси появятся необычные устройства – тароматы. Наталья Гринцевич, директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов»:

Тароматы – это, в принципе, такие автоматизированные устройства, которые смогут принимать тару, которая уже вышла из употребления. Планируется, что эти автоматы будут принимать стеклянную бутылку, пластмассовую и металлическую баночку. И там будут специальные устройства стоять, которые будут сканировать, считывать параметры той или иной бутылки или банки, чтобы понять, в системе она или нет и, соответственно, тогда выдавать человеку чек на определённую сумму залога за эту тару.