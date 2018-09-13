Как Рапунцель. 5-летняя девочка стала звездой Instagram из-за невероятно объемных волос

Мия Афлало приобрела популярность в социальных сетях после того, как израильский парикмахер Саги Дахари поработал с ней для британского Vogue.

По словам стилиста, с Мией очень легко работать, она никогда не капризничает и предпочитает терпеливо ждать и улыбаться каждому. Саги даже начал называть ее «Принцесса Мия», настолько сильно он был впечатлен этой маленькой моделью.

Одни остались в восторге от шикарной шевелюры Мии, другие не могут поверить, что у маленькой девочки может быть столько волос.