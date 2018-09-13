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Как Рапунцель. 5-летняя девочка стала звездой Instagram из-за невероятно объемных волос

13 сентября 2018 14:03
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Новости Израиля. Пятилетняя Мия из Израиля покоряет сеть своей объемной шевелюрой.

По информации The Sun, девочка поражает своих подписчиков в Instagram своими невероятными прическами.

Мия Афлало приобрела популярность в социальных сетях после того, как израильский парикмахер Саги Дахари поработал с ней для британского Vogue.

Как Рапунцель. 5-летняя девочка стала звездой Instagram из-за невероятно объемных волос-1

Фото: instagram.com/miaaflalo

По словам стилиста, с Мией очень легко работать, она никогда не капризничает и предпочитает терпеливо ждать и улыбаться каждому. Саги даже начал называть ее «Принцесса Мия», настолько сильно он был впечатлен этой маленькой моделью.

Одни остались в восторге от шикарной шевелюры Мии, другие не могут поверить, что у маленькой девочки может быть столько волос.

Как Рапунцель. 5-летняя девочка стала звездой Instagram из-за невероятно объемных волос-4

Фото: instagram.com/miaaflalo

Пользователи пишут:

«Ее волосы выглядят лучше, чем мои, но ей так идет»,

«Как же она невероятно красива».

Как Рапунцель. 5-летняя девочка стала звездой Instagram из-за невероятно объемных волос-7

Фото: instagram.com/miaaflalo

И хотя большинство подписчиков были поражены волосами Мии, другие считали «неприемлемым» тот факт, что девочка находится в центре внимания в столь юном возрасте.

Недовольные интернет-пользователи отмечают:

«Эксплуатировать ее в таком юном возрасте неправильно!»,

«Дайте ей быть обычным ребенком, а не используйте, как куклу!»

На страницу Мии в Instagram подписаны около 100 тысяч человек.

Самая красивая девочка в мире живет в Нигерии (ее фото смотрите здесь).

# Дети # калейдоскоп # Мия Афлало

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