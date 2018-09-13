Как Рапунцель. 5-летняя девочка стала звездой Instagram из-за невероятно объемных волос
Новости Израиля. Пятилетняя Мия из Израиля покоряет сеть своей объемной шевелюрой.
По информации The Sun, девочка поражает своих подписчиков в Instagram своими невероятными прическами.
Мия Афлало приобрела популярность в социальных сетях после того, как израильский парикмахер Саги Дахари поработал с ней для британского Vogue.
Фото: instagram.com/miaaflalo
По словам стилиста, с Мией очень легко работать, она никогда не капризничает и предпочитает терпеливо ждать и улыбаться каждому. Саги даже начал называть ее «Принцесса Мия», настолько сильно он был впечатлен этой маленькой моделью.
Одни остались в восторге от шикарной шевелюры Мии, другие не могут поверить, что у маленькой девочки может быть столько волос.
Фото: instagram.com/miaaflalo
Пользователи пишут:
«Ее волосы выглядят лучше, чем мои, но ей так идет»,
«Как же она невероятно красива».
Фото: instagram.com/miaaflalo
И хотя большинство подписчиков были поражены волосами Мии, другие считали «неприемлемым» тот факт, что девочка находится в центре внимания в столь юном возрасте.
Недовольные интернет-пользователи отмечают:
«Эксплуатировать ее в таком юном возрасте неправильно!»,
«Дайте ей быть обычным ребенком, а не используйте, как куклу!»
На страницу Мии в Instagram подписаны около 100 тысяч человек.
Самая красивая девочка в мире живет в Нигерии (ее фото смотрите здесь).