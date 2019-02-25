Каверы на популярных исполнителей и как сделать букет из конфет. Лучшие блоги белорусских детей на YouTube

В штатах семилетний Райен прославился в киберпространстве распаковкой игрушек. В наших краях самая продуктивная стратегия – вокал.

Одиннадцатилетняя Ксения Левчик – необычный ребёнок, пока её сверстники только начинают путь во взрослую жизнь, девочка уже успела добиться нешуточных успехов на музыкальном поприще. Два года назад Ксюша приняла участие в популярном вокальном телешоу. К сожалению, судьи не оценили талант ребёнка по достоинству, но юная исполнительница решила хобби не бросать. Так появилась идея создать свой канал.

Ксения Левчик, юный блогер:

Подбегают фоткаются, очень приятно! Родители, вообще, были не против, они были только за, поэтому хорошо отнеслись.

Сегодня за восхождением белорусской звёздочки наблюдает более миллиона интернет-пользователей. Достичь таких ошеломительных результатов удалось всего за два года. Перешагнуть заветную отметку позволил качественный контент: каверы на популярных исполнителей, диссы, весёлые пародии, и заводной авторский сингл, который, в скором времени, обещает стать хитом. Все эти мелодии XXI века, в совокупности с крутыми видео, принесли Ксюше серебряную кнопку YouTube. Золотая, кстати, совсем скоро займёт место на полке наград. В планах у юной певицы собрать всю коллекцию.

Ксения Левчик:

Следующая цель – набрать, наверное, 5 млн, потом 10, потом 20, потому что на 10 млн дают бриллиантновую кнопку.

А вот семилетняя Ксения Кривонос только делает первые шаги на просторах видеохостинга. За раскруткой маленькой принцессы под ником Крошка Ксю стоит весь родительский подряд. С экрана малышка учит, как обтянуть коробку тканью, сделать букет из конфет или раскрасить лицо, участвует в популярных блогерских челленджах. На канале пока всего около двух тысяч подписчиков.

Ксения Кривонос, юный блогер:

В детстве я очень любила камеры, я очень просила родителей, чтобы они меня снимали, фоткали. Я смотрела у некоторых детей каналы и потом мне захотелось тоже. Я просила родитлей и они мне сказали: хорошо. Я так обрадовалась, я прыгала от счастья!

В столько юном возрасте Крошка Ксю уже задумывается о карьере. Ставку сделали на модельный бизнес и не прогадали. Внешние данные малышки не оставили равнодушными ни организаторов показов, ни телевизионщиков. Сегодня амбициозный ребёнок – бессменный участник модных дефиле и гламурных фотосессий.