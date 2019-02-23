Ему 22, и он воспитывает 26 детей. Рассказываем, как воспитатель из Витебска учился плести косички и читать сказки

Новости Беларуси. Герой нашего сюжета – молодой человек, который в 22 года воспитывает 26 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Литошик из Витебска связал свою жизнь с необычной для мужчин профессией воспитателя в детском саду. Все равно, что женщина-экскаваторщик или дальнобойщик. Но в любом правиле бывают исключения, главное – любить свое дело. Ну и, конечно, с обязанностями справляться. Насколько это удается няне в брюках, расскажет корреспондент Анастасия Аласания.

Сказки – не только неотъемлемая часть детства, но и важная составляющая в воспитании ребенка. В университете Юрию Литошику об этом рассказывали в теории, сегодня он уже сам проверяет знания на практике.

Юрий Литошик, воспитатель ясли-сада № 52 Витебска:

Все это приобреталось постепенно. Как бы научился подбирать к каждому ключик, так сказать, поход какой-то индивидуальный. О-о-очень нравится работать. Не ожидал даже, что мне будет приносить такое удовольствие.

В 22 года у него 26 детей от трех до четырех лет. Каждого нужно, как говорится, накормить, напоить и спать уложить.

Анастасия Аласания, СТВ:

– Молодому воспитателю пришлось осваивать и азы парикмахерского искусства, ведь в группе – 13 девочек. И наверняка каждая хочет быть неотразимой и неповторимой.

– Ну, да. Они постоянно приходят и просят заплести прически героев из мультиков. Научился уже и колоски, и косички, и хвостики.

Работать с детьми непросто, и умения приходят не сразу. С одними нужно быть строгим, с другими помогают теплые слова. Но главное, по словам воспитателя, наладить дисциплину и заслужить авторитет без криков и жестких мер.

Артем Войлоков, воспитанник ясли-сада № 52 Витебска:

– Скажи пожалуйста, а твой воспитатель – он какой? Как Серый Волк – злой и страшный?

– Нет.

– А какой?

– Добрый.

Злата Петренко, воспитанница ясли-сада № 52 Витебска:

– Он чинит.

– А что чинит?

– Он, когда кто-то что-то сломал, он починит.

Юрий Литошик говорит, что самым трудным было привыкнуть к шуму. Пока разговариваем с молодым педагогом, дети играют, не сидят на месте – попробуй за всеми уследи.

Отдать своего малыша в группу к Юрию Викторовичу сегодня хотят многие родители. Хотя еще полгода назад они были настроены весьма скептически.

Татьяна Терешкова, заведующая ГУО «Ясли-сад № 52 Витебска»:

Родители, конечно, настороженно поначалу восприняли появление воспитателя-мужчины. А затем, поближе с ним познакомившись и видя реакцию детей, конечно, уже довольны. Потому что парень действительно грамотный. Очень любит детей, это самое главное, хорошо к ним относится.