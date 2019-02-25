Наггетсы, шаурма и кебаб. Знакомимся с обновлённым меню минских школьников

Кебаб, наггетсы, ролл-шаурма и ещё с десяток трендовых названий. Это не реклама фуд-корта, а обновлённое меню минских школ и гимназий. С декабря прошлого года столовые этих учебных заведений перешли на не совсем стандартный ассортимент. На смену приевшимся обедам и завтракам пришёл модный рацион.

Что сегодня в ТОПе у десятиклассников? Полина Суша, ученица 10-го класса гимназии №36 г. Минска:

Наггетсы, шаурма, котлетки, кебабы, ну, и пельмешки.

День ото дня молодёжь 36-ой гимназии тестирует шашлычки из курицы, котлеты на шпажках, рис с овощным рагу и другие гастрошедевры. Стоит ли говорить, что тарелки пустеют мгновенно. И это при том, что речь идёт про правильную еду. Фритюр, майонез и кетчуп – здесь табу.

Наталья Лобецкая, инженер-технолог участка школьного питания Центрального района КШП г. Минска:

Щадящие режимы приготовления, запекание в пароконвектоматах, уменьшено количество соли, уменьшено количество сахара. Основным критерием выбора блюд – это, всё-таки, здоровое питание.

Меню чередуется каждую неделю, а со сменой сезона появились и новые кулинарные хиты. Названия придумывают технологи, однако за внешний вид и, самое главное, вкус отвечают повара. Работа здесь начинает кипеть задолго до первого звонка. Елена Рудая, заведующая производством столовой гимназии №36 г. Минска:

Приходим сюда для того, чтобы быть мамами для всех детей. В 6 утра мы приходим на работу и начинаем свою деятельность. Завтрак, и конкретно уже подготавливаемся для того, чтобы готовить обед и организовать всё накрытие, потому что детей очень много.

Обновлённый список блюд не гарантирует, что каждый останется доволен. А потому подход буквально индивидуальный и нередко еда в начальной школе отличается от провианта старшеклассников. Кроме того, в погоне за идеальным меню, администрация гимназии даже приглашает родителей попробовать местную кухню. Наталья Лобецкая:

Мы показываем образцы блюд, которые кушали дети сегодня. Устраиваем небольшую дегустацию. Они видят как выглядит блюдо, они его пробуют. И я хочу сказать, что 90% родителей уходят очень довольными.

Что касается ценника, то он не поменялся, потому что продукты по сути остались те же. Просто иногда дорогая котлета нивелируется более дешёвым напитком. Часто школьники и сами накидывают варианты поварам. Идеи с фаст-фудом не котируются, а вот полезный бургер вполне может оказать на раздаче. Кстати, все, кто любят поесть от слова «плотно», могут лично скорректировать свой ежедневный гастронабор. Наталья Лобецкая:

Вы хотите второй шашлык – вы можете его выбрать. Ваш пеадгог отметит птичкой дополнительную порцию шашлыка. Кроме того, вы можете купить его за наличный расчёт в буфете.

А между тем, у гимназии даже есть свои группы в Сети, где всегда можно уточнить кулинарную повестку дня. Арсений Мошко, ученик 8-го класса гимназии №36 г. Минска:

По хэштегу нас можно найти в Instagram и ВКонтакте. Это специально разработано для того, чтобы можно было следить за нашими новостями, анонсами, итогами школы. Там написано, когда меняются блюда новые, можно следить за тем, что происходит внутри школы.