Наггетсы, шаурма и кебаб. Знакомимся с обновлённым меню минских школьников
Кебаб, наггетсы, ролл-шаурма и ещё с десяток трендовых названий. Это не реклама фуд-корта, а обновлённое меню минских школ и гимназий. С декабря прошлого года столовые этих учебных заведений перешли на не совсем стандартный ассортимент. На смену приевшимся обедам и завтракам пришёл модный рацион.
Что сегодня в ТОПе у десятиклассников?
Полина Суша, ученица 10-го класса гимназии №36 г. Минска:
Наггетсы, шаурма, котлетки, кебабы, ну, и пельмешки.
День ото дня молодёжь 36-ой гимназии тестирует шашлычки из курицы, котлеты на шпажках, рис с овощным рагу и другие гастрошедевры. Стоит ли говорить, что тарелки пустеют мгновенно. И это при том, что речь идёт про правильную еду. Фритюр, майонез и кетчуп – здесь табу.
Наталья Лобецкая, инженер-технолог участка школьного питания Центрального района КШП г. Минска:
Щадящие режимы приготовления, запекание в пароконвектоматах, уменьшено количество соли, уменьшено количество сахара. Основным критерием выбора блюд – это, всё-таки, здоровое питание.
Меню чередуется каждую неделю, а со сменой сезона появились и новые кулинарные хиты. Названия придумывают технологи, однако за внешний вид и, самое главное, вкус отвечают повара. Работа здесь начинает кипеть задолго до первого звонка.
Елена Рудая, заведующая производством столовой гимназии №36 г. Минска:
Приходим сюда для того, чтобы быть мамами для всех детей. В 6 утра мы приходим на работу и начинаем свою деятельность. Завтрак, и конкретно уже подготавливаемся для того, чтобы готовить обед и организовать всё накрытие, потому что детей очень много.
Обновлённый список блюд не гарантирует, что каждый останется доволен. А потому подход буквально индивидуальный и нередко еда в начальной школе отличается от провианта старшеклассников. Кроме того, в погоне за идеальным меню, администрация гимназии даже приглашает родителей попробовать местную кухню.
Наталья Лобецкая:
Мы показываем образцы блюд, которые кушали дети сегодня. Устраиваем небольшую дегустацию. Они видят как выглядит блюдо, они его пробуют. И я хочу сказать, что 90% родителей уходят очень довольными.
Что касается ценника, то он не поменялся, потому что продукты по сути остались те же. Просто иногда дорогая котлета нивелируется более дешёвым напитком. Часто школьники и сами накидывают варианты поварам. Идеи с фаст-фудом не котируются, а вот полезный бургер вполне может оказать на раздаче. Кстати, все, кто любят поесть от слова «плотно», могут лично скорректировать свой ежедневный гастронабор.
Наталья Лобецкая:
Вы хотите второй шашлык – вы можете его выбрать. Ваш пеадгог отметит птичкой дополнительную порцию шашлыка. Кроме того, вы можете купить его за наличный расчёт в буфете.
А между тем, у гимназии даже есть свои группы в Сети, где всегда можно уточнить кулинарную повестку дня.
Арсений Мошко, ученик 8-го класса гимназии №36 г. Минска:
По хэштегу нас можно найти в Instagram и ВКонтакте. Это специально разработано для того, чтобы можно было следить за нашими новостями, анонсами, итогами школы. Там написано, когда меняются блюда новые, можно следить за тем, что происходит внутри школы.
Очевидно, съедобные инновации пошли на пользу. Всё больше ребят выбирают столовую вместо ближайшей точки фаст-фуда. Молодёжь довольна, родители спокойны, администрация и повара рады пустым тарелкам.