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Её ноги 108 см. Модель из Швеции покорила соцсети

17 ноября 2018 08:57
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Новости Швеции. Шведская модель покорила пользователей соцсетей своими непропорционально длинными ногами. Особой популярностью женщина пользуется среди русскоязычных пользователей.  

Её ноги 108 см. Модель из Швеции покорила соцсети-1

Фото: instagram.com/iostergren  

Ия Остергрен родилась 14 августа 1983 года в Швеции. Уже в школе у неё были необычно длинные ноги, что привело к насмешкам одноклассников и вызвало нелюбовь к своему телу.  

Её ноги 108 см. Модель из Швеции покорила соцсети-4

Фото: instagram.com/iostergren  

Повзрослевшая Ия решали изменить это, записавшись в спортзал. Результат не заставил себя долго ждать. На бодибилдершу обратили внимание, хотя крупные модельные агентства не спешат заключать с ней контракты.  

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Её ноги 108 см. Модель из Швеции покорила соцсети-7

Фото: instagram.com/iostergren  

В 2014 году женщина познакомилась с будущим мужем – известным шведским бодибилдером Торбьорном. По словам Остергрен, она не могла поверить, что столь привлекательный мужчина обратил на неё внимание. Сейчас у супругов две дочери.  

Её ноги 108 см. Модель из Швеции покорила соцсети-10

Фото: instagram.com/iostergren  

В Instagram Ия зарегистрировалась 1 августа 2014 года. Сперва она не пользовалась особой популярностью, но затем заметила, что среди её фанатов встречаются русскоязычные пользователи. Бодибилдерша начала ставить хештеги на русском языке, после чего её популярность заметно возросла.  

Её ноги 108 см. Модель из Швеции покорила соцсети-13

Фото: instagram.com/iostergren  

Кстати, рост Остергрен 178 сантиметров, а длина ног – 108. Ну, а число подписчиков составляет 246 тысяч.  

Её ноги 108 см. Модель из Швеции покорила соцсети-16

Фото: instagram.com/iostergren  

Зимой 2018 года мы рассказывали о женщине-бодибилдере, которая сильно изменилась после обидного замечания насчёт её веса. 

«Не нравится что-то в себе? Переделывай!» (подробнее здесь).  

# Бодибилдинг # калейдоскоп # Ия Остергрен # Торбьорн

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