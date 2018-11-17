Её ноги 108 см. Модель из Швеции покорила соцсети

Новости Швеции. Шведская модель покорила пользователей соцсетей своими непропорционально длинными ногами. Особой популярностью женщина пользуется среди русскоязычных пользователей.

Фото: instagram.com/iostergren

Ия Остергрен родилась 14 августа 1983 года в Швеции. Уже в школе у неё были необычно длинные ноги, что привело к насмешкам одноклассников и вызвало нелюбовь к своему телу.

Фото: instagram.com/iostergren

Повзрослевшая Ия решали изменить это, записавшись в спортзал. Результат не заставил себя долго ждать. На бодибилдершу обратили внимание, хотя крупные модельные агентства не спешат заключать с ней контракты. Правильный фитнес: как не навредить здоровью, чем полезны кардионагрузки и почему важно следить за питанием?

Фото: instagram.com/iostergren

В 2014 году женщина познакомилась с будущим мужем – известным шведским бодибилдером Торбьорном. По словам Остергрен, она не могла поверить, что столь привлекательный мужчина обратил на неё внимание. Сейчас у супругов две дочери.

Фото: instagram.com/iostergren

В Instagram Ия зарегистрировалась 1 августа 2014 года. Сперва она не пользовалась особой популярностью, но затем заметила, что среди её фанатов встречаются русскоязычные пользователи. Бодибилдерша начала ставить хештеги на русском языке, после чего её популярность заметно возросла.

Фото: instagram.com/iostergren

Кстати, рост Остергрен 178 сантиметров, а длина ног – 108. Ну, а число подписчиков составляет 246 тысяч.

Фото: instagram.com/iostergren