Прямой эфир

На 55 году ушёл из жизни Евгений Осин

17 ноября 2018 17:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. 17 ноября в Москве на 55 году жизни умер российский певец Евгений Осин.  

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на «РЕН ТВ», ранее продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказывал, что у Осина серьёзные проблемы с почками, руками и ногами.  

На 55 году ушёл из жизни Евгений Осин-1

Фото: facebook.com/pg/Евгений-Осин-официальное-сообщество

Известность Осину принесли композиции «Плачет девушка в автомате», «Восьмое марта», «Попутчица».  

Российский шоубизнес скорбит о смерти певца. В соцсетях поклонники его творчества с грустью вспоминают хиты Евгения, а артисты говорят прощальные слова.  

«Покойся с миром, музыкант», – написала Наталья Штурм  

Евгений родился 4 октября 1964 года в Москве. Музыкой он увлёкся в 14 лет, начав играть на барабанах. В 22 года Осин основал группу «Ночной колпак», которая позже стала называться «Кекс». Далее музыкант побывал в составе ещё нескольких коллективов. В 1990-ых Евгений гастролировал по России и за её пределами.  

Согласно некоторым данным, артист страдал от алкогольной зависимости.  

# Некролог # Евгений Осин

Другие новости рубрики

Все новости
Поезд протаранил автобус в Саратовской области: погибли 5 человек
17 ноября 2018 17:03

Поезд протаранил автобус в Саратовской области: погибли 5 человек

У берегов Аргентины найдена пропавшая подлодка «Сан-Хуан»
17 ноября 2018 12:33

У берегов Аргентины найдена пропавшая подлодка «Сан-Хуан»

Крупный пожар на Московском НПЗ локализован
17 ноября 2018 12:26

Крупный пожар на Московском НПЗ локализован