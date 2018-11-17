На 55 году ушёл из жизни Евгений Осин

Новости России. 17 ноября в Москве на 55 году жизни умер российский певец Евгений Осин.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на «РЕН ТВ», ранее продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказывал, что у Осина серьёзные проблемы с почками, руками и ногами.
Фото: facebook.com/pg/Евгений-Осин-официальное-сообщество
Известность Осину принесли композиции «Плачет девушка в автомате», «Восьмое марта», «Попутчица».
Российский шоубизнес скорбит о смерти певца. В соцсетях поклонники его творчества с грустью вспоминают хиты Евгения, а артисты говорят прощальные слова.
«Покойся с миром, музыкант», – написала Наталья Штурм
Евгений родился 4 октября 1964 года в Москве. Музыкой он увлёкся в 14 лет, начав играть на барабанах. В 22 года Осин основал группу «Ночной колпак», которая позже стала называться «Кекс». Далее музыкант побывал в составе ещё нескольких коллективов. В 1990-ых Евгений гастролировал по России и за её пределами.
Согласно некоторым данным, артист страдал от алкогольной зависимости.