На 55 году ушёл из жизни Евгений Осин

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на «РЕН ТВ», ранее продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказывал, что у Осина серьёзные проблемы с почками, руками и ногами.

Известность Осину принесли композиции «Плачет девушка в автомате», «Восьмое марта», «Попутчица».

Российский шоубизнес скорбит о смерти певца. В соцсетях поклонники его творчества с грустью вспоминают хиты Евгения, а артисты говорят прощальные слова.

«Покойся с миром, музыкант», – написала Наталья Штурм

Евгений родился 4 октября 1964 года в Москве. Музыкой он увлёкся в 14 лет, начав играть на барабанах. В 22 года Осин основал группу «Ночной колпак», которая позже стала называться «Кекс». Далее музыкант побывал в составе ещё нескольких коллективов. В 1990-ых Евгений гастролировал по России и за её пределами.

Согласно некоторым данным, артист страдал от алкогольной зависимости.