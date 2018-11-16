Что было 17 ноября: Шутка Сталина и праздник участкового

Примета: В этот день нельзя давать в долг ни родственникам, ни друзьям, ни знакомым. Если ясновидцы и пророки не называют причин своих запретов, значит, они еще что-то знают, но предпочитают молчать.

Родился Скорсезе

Мировой кинематограф был бы неполноценным без фильмов этого режиссера. И хорошо, что не сбылась его мечта стать священником. Мы бы его не знали. Мартин Скорсезе родился 17 ноября 1942 года в Нью-Йорке. Он сам как-то рассказывал, как пришел в кино. В детстве он болел астмой и больше времени проводил в кинотеатрах, чем на загазованных улицах большого города. Так и пристрастился. Даже бросил учебу в духовной семинарии и пошел изучать это искусство в университет. Но главное – талант! Уже после нескольких работ Скорсезе за фильм «Таксист» в 34 года получает Гран-при на Каннском фестивале и премию «Оскар». И больше слава его не отпускала. Еще бы! Весь мир знает его ленты «Бешеный бык», «Авиатор», «Последнее искушение Христа», «Банды Нью-Йорка», «Казино». Всего Мартин Скорсезе снял более 30 фильмов, за которые получил более 100 наград. Не всякая детская мечта может привести человека туда, где его истинное призвание.

«Аврора» на приколе

В этот день ровно 70 лет назад легендарный крейсер «Аврора» навечно привязали канатами к набережной Невы в Питере. Кто из молодежи не знает, это самый яркий символ Октябрьской революции. Спущен крейсер на воду впервые был в 1900 году, участвовал в морских баталиях. А в 1917-м ему выпала историческая миссия – холостым выстрелом просигналить о начале штурма Зимнего дворца. Потом крейсер стал учебным кораблем, в годы ленинградской блокады героически защищал город от немцев, после победы на его базе опять учились морскому делу. А теперь там музей. Если у тебя было героическое прошлое, для тебя всегда найдется место в истории.

Сталин жжет!

Не будем оценивать роль Иосифа Сталина в истории. Это много раз было сделано до нас и будет сделано еще. Мы же 17 ноября отмечаем годовщину его исторического выражения «Жить стало лучше, жить стало веселей». Отец народов товарищ Сталин произнес ее в 1935 году с трибуны первого Всесоюзного совещания рабочих-стахановцев. И это накануне массовых репрессий, погубивших миллионы жизней. Как известно, Сталин был талантливым острословом. Но юмор его был специфическим. Кому-то после высказываний вождя становилось совсем не до смеха, а кого-то ирония щадила. Однажды Сталину доложили, что генерал Рокоссовский на фронте завел гарем из красивых молодых связисток, медсестер, поварих и постоянно меняет его состав. «Что будем делать, товарищ Сталин?» - спросил рапортующий. Сталин после недолгого раздумья ответил: «А что будем делать? Завидовать будем!..» Даже самые злые гении могут обладать чувством юмора.

«Honda» -- это фамилия

Мы часто не задумываемся, откуда пошли бренды. А порой за ними стоят интересные людские судьбы. Вот и с известной маркой «Хонда» та же история. Японец Соитиро Хонда родился 17 ноября 1906 года. Папа его владел небольшой мастерской по ремонту велосипедов, и мальчик помогал ему крутить гайки. Возможно, так бы все и сложилось в его жизни, если бы однажды он не увидел появившийся в их маленьком городке первый автомобиль. Когда Соитиро исполнилось 15 лет, он уехал в Токио и устроился в автомастерскую. Со временем механик Хонда набрался опыта и всяких инженерных идей. Хозяин предложил ему спроектировать гоночный автомобиль на базе немецкого. Получилось. На нем он даже участвовал в соревнованиях и выиграл. А в 1928 году Хонда получил свой первый патент: предложил заменить деревянные спицы на колесах металлическими. Он смог открыть свою мастерскую в родном городе. Разбогатев, занялся производством мотоциклов «Хонда», а в 70-х и автомобилей. И сегодня мы ездим на технике этой всемирно известной марки, хотя сам Соитиро Хонда покинул этот мир почти 30 лет назад. Хорошее дело, которому ты отдал свою душу, всегда тебя переживет.

Неизвестный участковый

17 ноября – День участкового уполномоченного полиции. Оказывается, в России можно отмечать такой праздник. Если, конечно, кроме самих участковых найдутся желающие поднять рюмку. Посмотреть российские детективные сериалы, так там сплошь оборотни и беспредельщики в погонах. Да и в новостях ТВ картина получается не лучше. Словом, имидж формируется совсем не положительный – это Вам не Анискины из советских времен. И ведь терпят наверху! Или соглашаются? Другое дело у нас в Беларуси! С дурными мыслями и близко даже к памятнику городовому не подойти. А что до участковых, так у нас их вряд ли кто из законопослушных людей в лицо знает. Просто теряешься в мыслях: не быть знакомым с участковым – хорошо это или плохо. Если неизвестность тебя настораживает, держись того, что знаешь определенно.

Ваш В.Д.