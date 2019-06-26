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После смерти Юлии Началовой у её отца обнаружили рак

26 июня 2019 13:13
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Новости России. После смерти Юлии Началовой у ее отца обнаружили рак кишечника.  

Об этом Виктор Началов рассказал в студии программы «Пусть говорят». По его словам, после смерти дочери ее родители отправились на реабилитацию в Израиль, где был проведен ряд обследований.  

В ходе одного из них у мужчины обнаружили рак кишечника, который протекал бессимптомно. Опухоль обнаружили доктора, а затем была проведена операция.  

Лечащий врач мужчины признался, что заболевание, которое угрожало жизни, удалось обнаружить из-за своевременного обследования.  

Отец Юлии Началовой дал первое откровенное интервью после смерти дочери (читать далее).  

Певица Юлия Началова скончалась в марте нынешнего года. Артистке было 38 лет.  

Юлия Началова. Жизнь и карьера певицы в 15 фото  

# Звезды # калейдоскоп # Юлия Началова # Виктор Началов

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