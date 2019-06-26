После смерти Юлии Началовой у её отца обнаружили рак

Новости России. После смерти Юлии Началовой у ее отца обнаружили рак кишечника.

Об этом Виктор Началов рассказал в студии программы «Пусть говорят». По его словам, после смерти дочери ее родители отправились на реабилитацию в Израиль, где был проведен ряд обследований.

В ходе одного из них у мужчины обнаружили рак кишечника, который протекал бессимптомно. Опухоль обнаружили доктора, а затем была проведена операция.

Лечащий врач мужчины признался, что заболевание, которое угрожало жизни, удалось обнаружить из-за своевременного обследования.

Отец Юлии Началовой дал первое откровенное интервью после смерти дочери (читать далее).

Певица Юлия Началова скончалась в марте нынешнего года. Артистке было 38 лет.

Юлия Началова. Жизнь и карьера певицы в 15 фото