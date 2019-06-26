Ищем лучший способ ухода за зубами. Советуют стоматологи

Когда речь заходит об уходе за зубами и полостью рта, каждый представляет собственный процесс. Ошибка в том, что мы чаще всего не знаем, как это делать правильно, и действуем согласно своим убеждениям. На наших зубах ежедневно образуются бактерии, которые могут вызвать заболевания не только зубов, но и других систем организма. Чтобы избежать такой ситуации, узнаем, что отвечают стоматологи на распространенные вопросы по уходу за деснами и зубами.

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Как правильно чистить зубы? Это самый банальный вопрос, который когда-либо приходил к нам в голову. По словам стоматолога, в этом вопросе очень важна техника чистки. К примеру, с налетом на зубах может справиться только щетка. Движения во время чистки зубов должны напоминать подметание сверху вниз или снизу вверх. Рекомендуется повторять 10-15 таких движений для каждого зуба. Выбираем пасту и отбеливаем зубы. Грамотный уход от стоматолога-терапевта Полезные элементы, которые содержатся в пасте, положительно влияют на полость рта и кислотность слюны, если находятся во рту не менее трех минут.

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Какая еда лучше всего влияет на зубы? Доцент медицинского университета считает, что из-за большого содержания фтора для зубов полезен чай. Рыба же богата кальцием и фосфором – эти компоненты помогают избежать болезней десен. Вредит ли жевательная резинка зубам? Все мы знаем рекламный ход с белоснежной улыбкой после использования жевательной резинки. Существует другой стереотип – быстрое развитие кариеса и других болезней при частом жевании жвачки.

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Как говорят стоматологи, глюкоза, которая содержится в резинке, способствует размножению бактерий. Жвачка также губительна, когда вы жуете ее дольше пяти минут или на пустой желудок – выделяется слишком много желудочного сока, который может разъесть стенки желудка. Если жевательная резинка не содержит глюкозу, то может стать дополнительным средством гигиены. Выработка небольшого дополнительного количества слюны способствует очищению зубов. Нужно ли ополаскивать рот помимо чистки зубов? Чаще всего в ополаскивателе нет необходимости, если у вас отсутствуют проблемы с полостью рта, и врач не назначил его как часть лечения.

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