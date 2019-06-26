Свыше 500 работ. Показываем детские рисунки, которые были представлены на конкурсе «Беларусь непокорённая»

В стенах Центрального Дома офицеров состоялось торжественное награждение первого этапа конкурса «Беларусь непокорённая», в котором принимало участие свыше 500 полотен юных художников от трех до шестнадцати лет со всей республики.

Несмотря на то, что проводили для молодежи, организаторы получили 1000 фотографий и от профессионалов своего дела со всех уголков бывшего СССР. Именитые мастера сопровождали работы письмами, в которых рассказывали о подвигах своих предков с белорусскими корнями.