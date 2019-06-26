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Свыше 500 работ. Показываем детские рисунки, которые были представлены на конкурсе «Беларусь непокорённая»

26 июня 2019 08:23
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В стенах Центрального Дома офицеров состоялось торжественное награждение первого этапа конкурса «Беларусь непокорённая», в котором принимало участие свыше 500 полотен юных художников от трех до шестнадцати лет со всей республики.

Свыше 500 работ. Показываем детские рисунки, которые были представлены на конкурсе «Беларусь непокорённая»-1

Свыше 500 работ. Показываем детские рисунки, которые были представлены на конкурсе «Беларусь непокорённая»-3

Несмотря на то, что проводили для молодежи, организаторы получили 1000 фотографий и от профессионалов своего дела со всех уголков бывшего СССР. Именитые мастера сопровождали работы письмами, в которых рассказывали о подвигах своих предков с белорусскими корнями.

Свыше 500 работ. Показываем детские рисунки, которые были представлены на конкурсе «Беларусь непокорённая»-6

Свыше 500 работ. Показываем детские рисунки, которые были представлены на конкурсе «Беларусь непокорённая»-8

Кто стал победителем первого этапа конкурса детских рисунков «Беларусь непокоренная»? Какие работы были представлены на конкурсе? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

Свыше 500 работ. Показываем детские рисунки, которые были представлены на конкурсе «Беларусь непокорённая»-11

# Конкурс # калейдоскоп # Андрей Соболевский # Анастасия Черногребель # Фотофакт # Дети

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