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Даже одеты одинаково. Мужчина столкнулся со своим двойником на свадьбе друга

10 сентября 2019 12:35
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Мужчина столкнулся со своим двойником на свадьбе друга. Этот момент попал на видео.  

Про информации Daily Mail, 29-летний Азли Йозоф пришел на свадьбу друга детства в Малайзии.  

Даже одеты одинаково. Мужчина столкнулся со своим двойником на свадьбе друга-1

Фото: Viral Press 

Во время подготовки группового снимка мужчина заметил, что на церемонии был другой гость, который как две капли воды похож на Азли – на нем даже была та же футболка, джинсы и очки.   

Невероятно похожие мужчины, никак не связанные между собой, встретились. На видеозаписи виден момент, когда мужчины замечают друг друга. Это вызвало смех у присутствующих, но сами герои тоже смеются над собой. 

Даже одеты одинаково. Мужчина столкнулся со своим двойником на свадьбе друга-4

Фото: Viral Press

Азли и его двойник были потрясены этой встречей и даже запланировали увидеться снова. Йозоф дружит с женихом с детства, а вот второй парень оказался его другом с работы.  

Даже одеты одинаково. Мужчина столкнулся со своим двойником на свадьбе друга-7

Фото: Viral Press

Друг Азли отметил, что «они выглядели словно близнецы, но при этом никак не связаны. Мы планируем организовать им встречу, чтобы они увидели друг друга снова, и на этот раз мы смогли бы сделать их совместный снимок». 

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# Свадьба # калейдоскоп

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