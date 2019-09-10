Даже одеты одинаково. Мужчина столкнулся со своим двойником на свадьбе друга

Во время подготовки группового снимка мужчина заметил, что на церемонии был другой гость, который как две капли воды похож на Азли – на нем даже была та же футболка, джинсы и очки.

Невероятно похожие мужчины, никак не связанные между собой, встретились. На видеозаписи виден момент, когда мужчины замечают друг друга. Это вызвало смех у присутствующих, но сами герои тоже смеются над собой.