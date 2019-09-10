Даже одеты одинаково. Мужчина столкнулся со своим двойником на свадьбе друга

Мужчина столкнулся со своим двойником на свадьбе друга. Этот момент попал на видео.
Про информации Daily Mail, 29-летний Азли Йозоф пришел на свадьбу друга детства в Малайзии.
Мужчина столкнулся со своим двойником на свадьбе друга. Этот момент попал на видео.
Про информации Daily Mail, 29-летний Азли Йозоф пришел на свадьбу друга детства в Малайзии.
Фото: Viral Press
Во время подготовки группового снимка мужчина заметил, что на церемонии был другой гость, который как две капли воды похож на Азли – на нем даже была та же футболка, джинсы и очки.
Невероятно похожие мужчины, никак не связанные между собой, встретились. На видеозаписи виден момент, когда мужчины замечают друг друга. Это вызвало смех у присутствующих, но сами герои тоже смеются над собой.
Фото: Viral Press
Азли и его двойник были потрясены этой встречей и даже запланировали увидеться снова. Йозоф дружит с женихом с детства, а вот второй парень оказался его другом с работы.
Фото: Viral Press
Друг Азли отметил, что «они выглядели словно близнецы, но при этом никак не связаны. Мы планируем организовать им встречу, чтобы они увидели друг друга снова, и на этот раз мы смогли бы сделать их совместный снимок».
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