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А вы бы такое съели? Родителей шокировали снимки школьной еды

10 сентября 2019 14:05
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Мама школьницы опубликовала в интернете фото гамбургера с индейкой, которым кормят детей в одной из средних школ Шотландии.  

Кадры еды вызвали волну негодования среди родителей, сообщает Daily Mail. Они тоже попросили своих детей сфотографировать школьную еду и поделились снимками в соцсетях. Взрослые назвали такую еду отвратительной и некрасивой.  

А вы бы такое съели? Родителей шокировали снимки школьной еды-1

Фото: Media Scotland 

«Если бы это было подано вам в ресторане, вы бы отдали такое блюдо обратно. Я не могу позволить сыну есть это. Мы не ожидаем, что дети получат изысканную еду, но такое питание совершенно неприемлемо», – отметил один из родителей.  

Один из отцов запретил сыну питаться школьной едой такого качества, отметив неаппетитный цвет еды. Родители решили, что упакованный ланч или обед дома будут лучшим вариантом для их детей.  

А вы бы такое съели? Родителей шокировали снимки школьной еды-4

Фото: Media Scotland  

Компания, которая готовит обеды, извинилась перед родителями и отметила, что над школьной едой работают лучшие специалисты. Также они пообещали, что дети будут получать качественную еду и хорошие порции.    

Представитель компании: 
Мы произвдим более шести миллионов высококачественных школьных блюд в год. Наши системы управления качеством и уровень квалификации наших поваров называют лучшими. Однако в этом случае мы явно не соответствовали тем высоким стандартам, которые мы сами предъявляем к себе. Мы очень сожалеем.  

Это, вообще, что? Мама показала школьный обед дочери – здесь подробнее.  

# Дети и родители # калейдоскоп

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