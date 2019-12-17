Малыши рассмешили зрителей на турнире по бегу с препятствиями. Посмотрите, как они добрались до первого
Вирусную популярность в сети набирает ролик, на котором группа дошкольников попыталась пробежать дистанцию с препятствиями.
По информации Daily Mail, восемь малышей с энтузиазмом вышли на старт. Когда они добрались до первого препятствия, то только два ребенка смогли его преодолеть.
Фото: twitter.com/ChillFerris
Один малыш просто остановился, второй начал прыгать вверх-вниз, третий оббежал препятствие, а четвертый лег на дорожку – это вызвало искренний смех у всех зрителей.
Смотрите ролик здесь.
Видео было снято в Калифорнии в 2017 году. Но популярность начало набирать именно сейчас, после публикации в социальных сетях. У ролика на TikTok более 2 миллионов просмотров.
В соцсетях под этим видео пользователи пишут: «Вот, как можно остановить толпу дошкольников, которые решат напасть на вас». Многие отметили, что это «гонка века».
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