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«Попала в кадры известного фильма «Стиляги». Как называли улицу Октябрьскую раньше и чем она была примечательна

07 мая 2020 11:28
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Это сегодня улица Октябрьская – место, где греет «бразильское» солнце. Фестиваль уличного искусства сделал ее брендом Минска. Среди космических муралов, кафешек и лофтов трудно представить, что история улицы уходит аж в XVI век.

«Попала в кадры известного фильма «Стиляги». Как называли улицу Октябрьскую раньше и чем она была примечательна -1

Ляхова Лука – так называли это место минчане за двойной изгиб Свислочи. Предместье делилось на две части.

«Попала в кадры известного фильма «Стиляги». Как называли улицу Октябрьскую раньше и чем она была примечательна -4

Нижнее, которое находилось в низине и постоянно заболачивалось, – это и есть современная улица Октябрьская.

«Попала в кадры известного фильма «Стиляги». Как называли улицу Октябрьскую раньше и чем она была примечательна -7

И Верхнее, на возвышенности, район нынешней улицы Белорусской.

«Попала в кадры известного фильма «Стиляги». Как называли улицу Октябрьскую раньше и чем она была примечательна -10

Максим Лунёв, краевед:
Изначально это было небольшое поселение. Свое название оно получило от того, что здесь селились поляки или, как их называли, ляхи.

«Попала в кадры известного фильма «Стиляги». Как называли улицу Октябрьскую раньше и чем она была примечательна -13

Павел Мезовцов, экскурсовод:
Главная улица Ляховки – это улица Октябрьская, это главная ее артерия, но в конце XIX – в начале XX века улица называлась Нижне-Ляховской. И с течением всего XX века она много раз меняла название: улица Леккерта, потом Ворошилова в этот межвоенный период, а в 1961 году она получила современное название – улица Октябрьская.

«Попала в кадры известного фильма «Стиляги». Как называли улицу Октябрьскую раньше и чем она была примечательна -16

Прошли времена, а улица остается промышленной. Индустриальная жизнь закипела в конце XIX века. Близость железной дороги и река создавали все условия. Небольшая деревянная двухэтажка, 30 работников – так выглядело первое кожевенное предприятие Имрота. Вместе с ним работали еще частные предприятия Сутина, Лане и Мантелинского. Сырье привозили из Витебской и Смоленской губерний и знали толк в обработке.

Павел Мезовцов:
Предприятие Имрота владело секретом дубления кожи, благодаря чему готовая продукция была сделана в 2 раза быстрее, чем у конкурентов. Это приносило высокую прибыль и позволило выстоять предприятию во время спада кожевенного производства в начале XX века.

«Попала в кадры известного фильма «Стиляги». Как называли улицу Октябрьскую раньше и чем она была примечательна -19

В годы советской власти деревянные мастерские снесли, и на месте цехов Сутина в 1927 построили кирпичный завод с гордым названием «Большевик». Трудились на нем от звонка до звонка до 1988 года, а затем производство переехало из столицы в поселок Гатово.

«Попала в кадры известного фильма «Стиляги». Как называли улицу Октябрьскую раньше и чем она была примечательна -22

Но это не единственное «золото» Октября и эталон краснокирпичного стиля. В конце XIX века здесь появился металлообрабатывающий завод «Гигант». Правда, до гигантов было далеко. В скромной деревянной постройке 12 человек делали дробные орудия труда, пока керосиновый двигатель не дал копоти.

«Попала в кадры известного фильма «Стиляги». Как называли улицу Октябрьскую раньше и чем она была примечательна -25

Павел Мезовцов:
Через 4 года «Гигант» был переименован и реконструирован в завод чугунолитейный «Энергия». Отливали части машин, ограждения, а в годы советской власти – это 20-ые годы – строится новый кирпичный корпус.  Завод в те времена называется именем Ворошилова и начинает специализироваться на станкостроительстве. В послевоенное время завод был переименован в честь Октябрьской революции, и это название сохранилось по сегодняшний день.

«Попала в кадры известного фильма «Стиляги». Как называли улицу Октябрьскую раньше и чем она была примечательна -28

Максим Лунёв:
Завод был ведущим предприятием всего бывшего Советского Союза. Здесь изготавливали станки по индивидуальным проектам. Их размеры могли достигать достаточно таких крупных масштабов. Например, здесь когда-то собрали станок весом около 100 тонн.

«Попала в кадры известного фильма «Стиляги». Как называли улицу Октябрьскую раньше и чем она была примечательна -31

К слову, трамвай забегал по Ляховке в 30-ые: он связал промышленный квартал с районом парка Челюскинцев. Приезжали каждое утро и стахановцы дрожжевого завода. Его судьба начинается также в XIX веке, когда братья Янкель и Зельман Раковщики основали небольшой винокуренный завод. Продукция была нарасхват в Европе и даже поставлялась к императорским дворам.

«Попала в кадры известного фильма «Стиляги». Как называли улицу Октябрьскую раньше и чем она была примечательна -34

Максим Лунёв:
Во время выставки в Париже данное предприятие взяло несколько медалей. Говорили, что если бриллиант положить в водку этого предприятия, то он становился незаметным. Чуть позже предприятие было национализировано после революции и было разделено на несколько отдельных производств.

«Попала в кадры известного фильма «Стиляги». Как называли улицу Октябрьскую раньше и чем она была примечательна -37

Винные склады в Российской империи росли, как грибы после дождя. Их строили по типовым проектам. Эхо тех дней – краснокирпичный завод на Октябрьской. В 1895 году министр финансов Витте решил пополнить казну и улучшить качество алкогольных напитков и ввел монополию на производство и продажу водки. Но с Первой мировой в силу вступил «сухой закон». В Минске нашли выход.

«Попала в кадры известного фильма «Стиляги». Как называли улицу Октябрьскую раньше и чем она была примечательна -40

Павел Мезовцов:
Когда посетитель приходил в ресторан, к нему подходил официант и предлагал ему сделать телефонный звонок в служебном помещении. Когда посетитель заходил в служебное помещение, там ему наливали стакан водки, который он должен был выпить, никуда не отходя, а потом он возвращался в общий зал. Те посетители, которые были более смелыми, то они сразу у входа потребовали телефонный разговор. Общественный винный склад сегодня используется по прямому назначению.

«Попала в кадры известного фильма «Стиляги». Как называли улицу Октябрьскую раньше и чем она была примечательна -43

А еще колоритная Октябрьская сегодня – любимое место киносъемок и отличные «обои» для фотосессий.

Максим Лунёв:
Интересный факт, что данная улица попала в кадры известного фильма «Стиляги». В самом начале фильма можно увидеть сцену, где едет трамвай по Заводской улице и вдалеке видны «сталинские высотки». Так вот здание предприятий в этом фильме – это здание предприятий улицы Октябрьской, «сталинские высотки» немножко дорисовали, а трамвай, который можно увидеть в фильме – это один из первых минских трамваев, который на данный момент работает как музей.  

«Попала в кадры известного фильма «Стиляги». Как называли улицу Октябрьскую раньше и чем она была примечательна -46

В завершение экскурсии загадайте желание на Ляховском мосту и загляните в одноименный сквер. Стена Виктора Цоя сюда переехала с улицы Интернациональной и никогда не пустует. Так что небольшой концерт вам обеспечен!

# История # калейдоскоп # Максим Лунев # Павел Мезовцов # Фотофакт # Достопримечательности Минска

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