Прямой эфир

Пингвин сбежал из вольера и отправился путешествовать. Питомца нашли и вернули хозяину

17 августа 2020 07:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Необычный питомец сбежал от своего хозяина и отправился посмотреть мир. Впрочем, слишком далеко уйти ему не удалось

Как сообщает BBC, утром 16 августа в английском графстве Ноттингемшир полицейские во время патрулирования увидели на дороге пингвина Гумбольдта. Птица с важным видом шла вдоль дороги.

Пингвин сбежал из вольера и отправился путешествовать. Питомца нашли и вернули хозяину -1

Фото: PA 

Офицеры заинтересовались пешеходом и подошли к нему, чтобы задать несколько вопросов. Пингвин дружелюбно пообщался с полицейскими и сфотографировался с ними. После этого правоохранители нашли хозяина животного.

Пингвин сбежал из вольера и отправился путешествовать. Питомца нашли и вернули хозяину -4

Фото: PA 

Оказалось, что питомец сбежал из вольера на ферме в деревне Стрелли. Сейчас пингвин вернулся домой.

Кстати, недавно мы рассказывали про ещё одного любителя сбегать от хозяина и бродить по улицам. Кот приходил к чужим домам и похищал обувь – здесь подробнее.

# Домашние животные # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Борьба с болезнями и сложные браки. Какой была актриса Элизабет Тейлор
16 августа 2020 14:23

Борьба с болезнями и сложные браки. Какой была актриса Элизабет Тейлор

Конь в пальто, волчок, дед Пихто. Как выглядят персонажи, которые у всех на слуху
16 августа 2020 09:44

Конь в пальто, волчок, дед Пихто. Как выглядят персонажи, которые у всех на слуху

Таких вы ещё не видели. Показываем манекенов, которые стоят в необычных позах
16 августа 2020 07:32

Таких вы ещё не видели. Показываем манекенов, которые стоят в необычных позах