Пингвин сбежал из вольера и отправился путешествовать. Питомца нашли и вернули хозяину

Необычный питомец сбежал от своего хозяина и отправился посмотреть мир. Впрочем, слишком далеко уйти ему не удалось
Как сообщает BBC, утром 16 августа в английском графстве Ноттингемшир полицейские во время патрулирования увидели на дороге пингвина Гумбольдта. Птица с важным видом шла вдоль дороги.
Офицеры заинтересовались пешеходом и подошли к нему, чтобы задать несколько вопросов. Пингвин дружелюбно пообщался с полицейскими и сфотографировался с ними. После этого правоохранители нашли хозяина животного.
Оказалось, что питомец сбежал из вольера на ферме в деревне Стрелли. Сейчас пингвин вернулся домой.
Кстати, недавно мы рассказывали про ещё одного любителя сбегать от хозяина и бродить по улицам. Кот приходил к чужим домам и похищал обувь – здесь подробнее.