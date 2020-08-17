Пингвин сбежал из вольера и отправился путешествовать. Питомца нашли и вернули хозяину

Необычный питомец сбежал от своего хозяина и отправился посмотреть мир. Впрочем, слишком далеко уйти ему не удалось

Как сообщает BBC, утром 16 августа в английском графстве Ноттингемшир полицейские во время патрулирования увидели на дороге пингвина Гумбольдта. Птица с важным видом шла вдоль дороги.