Помните Сьюзан из «Отчаянных домохозяек»? Вот как она выглядит сейчас

Вы смотрели сериал «Отчаянные домохозяйки»? За премьерой этого сериала наблюдали более 20 миллионов зрителей, а финал сезона собрал у экранов 30 миллионов человек. Одну из главных ролей исполнила Тери Хэтчер. После этого у неё началась вторая волна популярности. Когда была первая волна, и как актриса поживает сейчас – читайте в нашем материале. Тери Хэтчер родилась 8 декабря 1964 года в американском городе Пало-Алто, штат Калифорния, но детство провела в Саннивейле. Будущая актриса часто ездила с отцом на рыбалку, занималась балетом, а в школе была капитаном команды чирлидерш. После школы Тери изучала математику и инженерию, но параллельно училась актёрскому мастерству. И уже в 1985 году дебютировала в сериале «Лодка любви». Следующие несколько лет Хэтчер также снималась, но получала малозаметные роли. Помните главную героиню «Пеппи Длинныйчулок»? Вот, как она сейчас выглядит

Фото: instagram.com/officialterihatcher

Первая волна популярности пришла вместе с выходом в 1993 году на экраны сериала «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена». Тери получила главную роль, она играла возлюбленную Супермена. Затем актриса появилась в восемнадцатом фильме бондианы «Завтра не умрёт никогда». После этого популярность Хэтчер пошла на спад и до 2004 года она почти не получала заметных ролей. Исключением можно считать мисс Граденко в фильме «Дети шпионов».

Фото: instagram.com/officialterihatcher

И вот в 2004 году Тери была утверждена на роль Сьюзан Дельфино в «Отчаянных домохозяйках». Сначала этого персонажа хотели доверить Кортни Кокс, но актриса отказалась из-за беременности. Благодаря «Отчаянным домохозяйкам» Хэтчер вновь стала популярной. Она регулярно давала интервью, а её фотографии пользовались большим спросом. Несколько журналов поместили Тери в список самых привлекательных звёзд.

Фото: instagram.com/officialterihatcher

Однако мало кто знает, с чем приходилось сталкиваться Тери во время съёмок. Только после завершения сериала зрители услышали, что остальные «домохозяйки» не ладили с Хэтчер, да и с продюсером у актрисы были натянутые отношения. Несмотря на всё это, артистка не стала выносить ссор из избы. В одном из интервью Тери признала, что некоторые сложности были, но она желает своим коллегам всего самого лучшего. «Бери ношу по себе». Как сложилась судьба актёра, который сыграл Круглого в фильме «Брат»

Фото: instagram.com/officialterihatcher

Сейчас Хэтчер продолжает сниматься в фильмах и сериалах, а также занимается озвучкой. Вскоре после окончания «Отчаянных домохозяек» артистка прошла обучение в кулинарной школе и приняла участие в кулинарном шоу. С начала 2018 года Тери начала публиковать ролики на своём YouTube-канале. В основном блог посвящён кулинарии, но иногда актриса просто делится своими мыслями или рассказывает о путешествиях. Есть у артистки и своя страница в Instagram, на которую подписаны более 400 тысяч пользователей.

Фото: instagram.com/officialterihatcher

Хэтчер дважды была замужем, от первого мужа у неё есть дочь Эмерсон Тенни, которой сейчас 22 года. Вместе с ней Тери участвует в марафонах, чтобы собирать деньги на благотворительность. Актриса поддерживает центр, который оказывает помощь подросткам, пережившим насилие. Также Хэтчер участвует в организации мероприятий, направленных на борьбу со СПИДом и раком груди.

Фото: instagram.com/officialterihatcher

В свободное время, как легко догадаться, Тери любит готовить. А ещё она часто играет в гольф. Своей лучшей подругой Хэтчер считает дочь. Актриса уделяет ей много внимания и всегда готова поддержать.

Фото: instagram.com/iamemersontenney