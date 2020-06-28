Прямой эфир

Помните Сьюзан из «Отчаянных домохозяек»? Вот как она выглядит сейчас

28 июня 2020 14:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вы смотрели сериал «Отчаянные домохозяйки»? За премьерой этого сериала наблюдали более 20 миллионов зрителей, а финал сезона собрал у экранов 30 миллионов человек. Одну из главных ролей исполнила Тери Хэтчер. После этого у неё началась вторая волна популярности. Когда была первая волна, и как актриса поживает сейчас – читайте в нашем материале.

Тери Хэтчер родилась 8 декабря 1964 года в американском городе Пало-Алто, штат Калифорния, но детство провела в Саннивейле. Будущая актриса часто ездила с отцом на рыбалку, занималась балетом, а в школе была капитаном команды чирлидерш.

После школы Тери изучала математику и инженерию, но параллельно училась актёрскому мастерству. И уже в 1985 году дебютировала в сериале «Лодка любви». Следующие несколько лет Хэтчер также снималась, но получала малозаметные роли.

Помните главную героиню «Пеппи Длинныйчулок»? Вот, как она сейчас выглядит

Помните Сьюзан из «Отчаянных домохозяек»? Вот как она выглядит сейчас -1

Фото: instagram.com/officialterihatcher 

Первая волна популярности пришла вместе с выходом в 1993 году на экраны сериала «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена». Тери получила главную роль, она играла возлюбленную Супермена. Затем актриса появилась в восемнадцатом фильме бондианы «Завтра не умрёт никогда».

После этого популярность Хэтчер пошла на спад и до 2004 года она почти не получала заметных ролей. Исключением можно считать мисс Граденко в фильме «Дети шпионов».

Помните Сьюзан из «Отчаянных домохозяек»? Вот как она выглядит сейчас -4

Фото: instagram.com/officialterihatcher 

И вот в 2004 году Тери была утверждена на роль Сьюзан Дельфино в «Отчаянных домохозяйках». Сначала этого персонажа хотели доверить Кортни Кокс, но актриса отказалась из-за беременности.

Благодаря «Отчаянным домохозяйкам» Хэтчер вновь стала популярной. Она регулярно давала интервью, а её фотографии пользовались большим спросом. Несколько журналов поместили Тери в список самых привлекательных звёзд.

Помните Сьюзан из «Отчаянных домохозяек»? Вот как она выглядит сейчас -7

Фото: instagram.com/officialterihatcher 

Однако мало кто знает, с чем приходилось сталкиваться Тери во время съёмок. Только после завершения сериала зрители услышали, что остальные «домохозяйки» не ладили с Хэтчер, да и с продюсером у актрисы были натянутые отношения. Несмотря на всё это, артистка не стала выносить ссор из избы. В одном из интервью Тери признала, что некоторые сложности были, но она желает своим коллегам всего самого лучшего.

«Бери ношу по себе». Как сложилась судьба актёра, который сыграл Круглого в фильме «Брат»

Помните Сьюзан из «Отчаянных домохозяек»? Вот как она выглядит сейчас -10

Фото: instagram.com/officialterihatcher 

Сейчас Хэтчер продолжает сниматься в фильмах и сериалах, а также занимается озвучкой. Вскоре после окончания «Отчаянных домохозяек» артистка прошла обучение в кулинарной школе и приняла участие в кулинарном шоу.

С начала 2018 года Тери начала публиковать ролики на своём YouTube-канале. В основном блог посвящён кулинарии, но иногда актриса просто делится своими мыслями или рассказывает о путешествиях. Есть у артистки и своя страница в Instagram, на которую подписаны более 400 тысяч пользователей.

Помните Сьюзан из «Отчаянных домохозяек»? Вот как она выглядит сейчас -13

Фото: instagram.com/officialterihatcher 

Хэтчер дважды была замужем, от первого мужа у неё есть дочь Эмерсон Тенни, которой сейчас 22 года. Вместе с ней Тери участвует в марафонах, чтобы собирать деньги на благотворительность. Актриса поддерживает центр, который оказывает помощь подросткам, пережившим насилие. Также Хэтчер участвует в организации мероприятий, направленных на борьбу со СПИДом и раком груди.

Помните Сьюзан из «Отчаянных домохозяек»? Вот как она выглядит сейчас -16

Фото: instagram.com/officialterihatcher 

В свободное время, как легко догадаться, Тери любит готовить. А ещё она часто играет в гольф. Своей лучшей подругой Хэтчер считает дочь. Актриса уделяет ей много внимания и всегда готова поддержать.

Помните Сьюзан из «Отчаянных домохозяек»? Вот как она выглядит сейчас -19

Фото: instagram.com/iamemersontenney 

Всегда готова поддержать своих дочек и актриса Брук Шилдс. Как сейчас выглядит красавица из «Голубой лагуны» – смотрите здесь.

# Звезды # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Цветы и веселье с дочками. Алсу показала, как отпраздновала день рождения
28 июня 2020 12:11

Цветы и веселье с дочками. Алсу показала, как отпраздновала день рождения

Девушка показала своё фото в купальнике, но на неё никто не обратил внимания. Всё дело в фоне
28 июня 2020 11:31

Девушка показала своё фото в купальнике, но на неё никто не обратил внимания. Всё дело в фоне

Неужели им нет 40 лет? Люди поделились странными детскими фото
28 июня 2020 10:30

Неужели им нет 40 лет? Люди поделились странными детскими фото