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Цветы и веселье с дочками. Алсу показала, как отпраздновала день рождения

28 июня 2020 12:11
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Новости России. 27 июня российской певице Алсу исполнилось 37 лет. Артистка показала, как отпраздновала свой день рождения.

«Спасибо, что вы у меня есть! Желаю всем добра, счастья, гармонии и здоровья! Когда хорошо вам, хорошо и мне», – написала Алсу на своей странице в Instagram.

Цветы и веселье с дочками. Алсу показала, как отпраздновала день рождения -1

Фото: instagram.com/alsou_a 

Цветы и веселье с дочками. Алсу показала, как отпраздновала день рождения -3

Фото: instagram.com/alsou_a 

Артистку засыпали поздравлениями не только поклонники, но и коллеги, в числе которых Игорь Николаев, Жасмин и Филипп Киркоров.

Через несколько часов исполнительница поблагодарила всех за тёплые слова, а затем показала ещё несколько фотографий, которые были сделаны в её день рождения.

Цветы и веселье с дочками. Алсу показала, как отпраздновала день рождения -6

Фото: instagram.com/alsou_a 

Цветы и веселье с дочками. Алсу показала, как отпраздновала день рождения -8

Фото: instagram.com/alsou_a 

Цветы и веселье с дочками. Алсу показала, как отпраздновала день рождения -10

Фото: instagram.com/alsou_a 

Кстати, недавно праздничными снимками делилась Ани Лорак. Дочери певицы исполнилось 9 лет – здесь подробнее.

# Звезды # калейдоскоп # Алсу # Микелла Абрамова # Сафина Абрамова # Фотофакт

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