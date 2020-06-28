Цветы и веселье с дочками. Алсу показала, как отпраздновала день рождения
Новости России. 27 июня российской певице Алсу исполнилось 37 лет. Артистка показала, как отпраздновала свой день рождения.
«Спасибо, что вы у меня есть! Желаю всем добра, счастья, гармонии и здоровья! Когда хорошо вам, хорошо и мне», – написала Алсу на своей странице в Instagram.
Фото: instagram.com/alsou_a
Фото: instagram.com/alsou_a
Артистку засыпали поздравлениями не только поклонники, но и коллеги, в числе которых Игорь Николаев, Жасмин и Филипп Киркоров.
Через несколько часов исполнительница поблагодарила всех за тёплые слова, а затем показала ещё несколько фотографий, которые были сделаны в её день рождения.
Фото: instagram.com/alsou_a
Фото: instagram.com/alsou_a
Фото: instagram.com/alsou_a
Кстати, недавно праздничными снимками делилась Ани Лорак. Дочери певицы исполнилось 9 лет – здесь подробнее.