Прямой эфир

Девушка показала своё фото в купальнике, но на неё никто не обратил внимания. Всё дело в фоне

28 июня 2020 11:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Девушка хотела сделать классное фото в купальнике и показать его в соцсетях. Кое-что пошло не по плану, но снимок всё равно набрал более 620 тысяч «нравится».

25 июня 17-летняя Джулия из США решила порадовать своих подписчиков новой фотографией. После фотосессии девушка заметила интересную особенность снимка и обыграла её.

«Я не такая, как другие девушки, я живу в заставке Windows XP», – подписала фотографию Джулия.

Девушка показала своё фото в купальнике, но на неё никто не обратил внимания. Всё дело в фоне -1

Фото: twitter.com/cowboij 

Сразу после публикации снимок начал стремительно набирать «лайки». Уже на 70 тысячах девушка не могла поверить своим глазам. Но люди не останавливались. Впрочем, пользователи всё объяснили тем, что очень соскучились по Windows XP.

Девушка показала своё фото в купальнике, но на неё никто не обратил внимания. Всё дело в фоне -4

Фото: twitter.com/cowboij 

Нашлись и те, кто не поверил, что Джулия на самом деле живёт в месте, настолько похожем на заставку операционной системы корпорации Microsoft. Девушка не растерялась и просто сделала ещё несколько фотографий. В итоге сомневающимся пришлось поверить.

Девушка показала своё фото в купальнике, но на неё никто не обратил внимания. Всё дело в фоне -7

Фото: twitter.com/cowboij 

Кстати, ранее мы показывали другой снимок, который неожиданно стал очень популярным.

На нём изображена мама с дочкой в пакете – здесь подробнее.

# Фотография # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Неужели им нет 40 лет? Люди поделились странными детскими фото
28 июня 2020 10:30

Неужели им нет 40 лет? Люди поделились странными детскими фото

В России полицейский-корги по кличке Рыжий ушёл на пенсию
28 июня 2020 08:18

В России полицейский-корги по кличке Рыжий ушёл на пенсию

Курт Кобейн – стыдился развода родителей и жил под мостом. Звёзды, которые ушли слишком рано
28 июня 2020 07:16

Курт Кобейн – стыдился развода родителей и жил под мостом. Звёзды, которые ушли слишком рано