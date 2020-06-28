Девушка показала своё фото в купальнике, но на неё никто не обратил внимания. Всё дело в фоне

Девушка хотела сделать классное фото в купальнике и показать его в соцсетях. Кое-что пошло не по плану, но снимок всё равно набрал более 620 тысяч «нравится».

25 июня 17-летняя Джулия из США решила порадовать своих подписчиков новой фотографией. После фотосессии девушка заметила интересную особенность снимка и обыграла её.

«Я не такая, как другие девушки, я живу в заставке Windows XP», – подписала фотографию Джулия.