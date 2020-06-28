Неужели им нет 40 лет? Люди поделились странными детскими фото
Легко ли угадать возраст человека? Часто мы можем без труда назвать приблизительный возраст собеседника и окажемся недалеки от истины. Однако в случае с фотографиями всё немного иначе. Иногда со снимка на нас смотрит 30-летний мужчина, но в действительности это 12-летний юноша. Или видим на фото милую девочку-подростка, а это 35-летняя мать троих детей. Мы собирали несколько таких снимков и они, весьма вероятно, приведут вас в замешательство.
«10-й класс, 2004 год. Мои родители сами захотели сделать фото для моего школьного портрета. Это глубоко неудачный результат»,
Фото: reddit.com/user/saltysyren
«Я – 12-летняя девочка в центре»,
Фото: reddit.com/user/brutalistbbi52
«Когда была сделана это фотография, мне было 13 лет»,
Фото: reddit.com/user/jokosa
«На своём школьном выпускном я выглядела как 45-летняя женщина»,
Фото: reddit.com/user/Clairdassian
«1986 год, 13 лет. Мне говорили, что я похожа на Тома Круза. Я – девушка»,
Фото: reddit.com/user/TheBoanne
«Мне было всего 16 на этой фотографии, и я просто не могу понять, почему выгляжу тут на 45»,
Фото: reddit.com/user/SarahEH
«Приятель прислал мне это фото вчера вечером. Ему тут 12 лет»,
Фото: reddit.com/user/Jiller14
«Да, это я, мне было 7 лет. Вот, как я выгляжу сейчас»,
Фото: reddit.com/user/denovosibi
Фото: reddit.com/user/denovosibi
«11-летняя я в бабушкином свитере».
Фото: reddit.com/user/SJHCJellyBean
Ранее мы собрали фотографии женщин, которые выглядят значительно моложе своих лет. Снимками необычно юных мам поделились их дети – здесь подробнее.