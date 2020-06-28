Неужели им нет 40 лет? Люди поделились странными детскими фото

Легко ли угадать возраст человека? Часто мы можем без труда назвать приблизительный возраст собеседника и окажемся недалеки от истины. Однако в случае с фотографиями всё немного иначе. Иногда со снимка на нас смотрит 30-летний мужчина, но в действительности это 12-летний юноша. Или видим на фото милую девочку-подростка, а это 35-летняя мать троих детей. Мы собирали несколько таких снимков и они, весьма вероятно, приведут вас в замешательство.

«10-й класс, 2004 год. Мои родители сами захотели сделать фото для моего школьного портрета. Это глубоко неудачный результат»,