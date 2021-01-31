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Помните маму Жени Лукашина из «Иронии судьбы»? Вот как актриса выглядела в молодости

31 января 2021 15:57
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Вот и прошёл месяц с начала нового года. Уже давно закончились салаты и праздничные выходные. А с экранов пропали всеми любимые новогодние фильмы. Но нельзя просто взять и не попрощаться с Новым годом. Поэтому в завершение января мы решили ответить на вопрос, как выглядела в молодости актриса, которая сыграла маму Лукашина Марину Дмитриевну в фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» 

Любовь Добржанская родилась 24 декабря 1905 года в Киеве. В 1915 году будущая актриса начала обучение в Киевском институте благородных девиц. Там Добржанская и поняла, что хочет блистать на театральной сцене. 

В 1920-ых Любовь Ивановна начала служить в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки  – тогда он назывался «Русская государственная драма». 

Помните маму Жени Лукашина из «Иронии судьбы»? Вот как актриса выглядела в молодости -1

Фото: Кино-театр.ру (1934 год) 

Во время Великой Отечественной войны труппа театра была эвакуирована в Свердловск, где актёры продолжали выступления. Позже, в 1954 году, Добржанская получила звание заслуженной артистки РСФСР. Несмотря на это, Любовь Ивановна оставалась скромной и не отказывалась от эпизодических ролей. 

На кинематограф Добржанская обратила внимание только в 1966 году, когда режиссёр Эльдар Рязанов предложил ей роль в фильме «Берегись автомобиля». Актрису заметили, ей стали предлагать множество ролей, однако Любовь Ивановна предпочитала сцену съёмочным площадкам. 

Помните маму Жени Лукашина из «Иронии судьбы»? Вот как актриса выглядела в молодости -4

Фото: Кино-театр.ру (1965 год) 

Впрочем, Добржанская не устояла перед ещё одним предложением Рязанова, на этот раз режиссёр попросил её сыграть ту самую роль – роль мамы Жени Лукашина в «Иронии судьбы». 

После этой ленты Любовь Ивановна снялась ещё в одном фильме – «В четверг и больше никогда». Добржанская согласилась, потому что актриса, которая должна была играть в кинокартине, сломала ногу. 

Помните маму Жени Лукашина из «Иронии судьбы»? Вот как актриса выглядела в молодости -7

Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» 

На этом актёрская карьера Любови Ивановны завершилась. Из-за проблем со здоровьем актриса больше не играла в театре. 3 ноября 1980 года на 76 году жизни Добржанская скончалась. Артистка похоронена на Ваганьковском кладбище. 

Ранее мы рассказывали про маленькую деталь «Иронии судьбы». Эта деталь скрывает грустную историю – здесь подробности

# Кино # калейдоскоп # Любовь Добржанская # Фотофакт

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