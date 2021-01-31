Помните маму Жени Лукашина из «Иронии судьбы»? Вот как актриса выглядела в молодости

Вот и прошёл месяц с начала нового года. Уже давно закончились салаты и праздничные выходные. А с экранов пропали всеми любимые новогодние фильмы. Но нельзя просто взять и не попрощаться с Новым годом. Поэтому в завершение января мы решили ответить на вопрос, как выглядела в молодости актриса, которая сыграла маму Лукашина Марину Дмитриевну в фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»

Любовь Добржанская родилась 24 декабря 1905 года в Киеве. В 1915 году будущая актриса начала обучение в Киевском институте благородных девиц. Там Добржанская и поняла, что хочет блистать на театральной сцене.

В 1920-ых Любовь Ивановна начала служить в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки – тогда он назывался «Русская государственная драма».