Финалистка конкурса красоты работает на кухне в кафе

Новости Казахстана. Финалистка конкурса красоты «Мисс Казахстан-2019» Гульнур Нуртаза устроилась работать в кафе. Как сообщает 365info.kz, 19-летняя девушка живёт в городе Кызылорда. Некоторое время назад в сети распространилось видео, на кадрах которого Гульнур работает на кухне в одном из кафе. Как поясняет автор ролика, девушка устроилась на эту работу примерно полгода назад.

Фото: instagram.com/nurtaza.gulnur

Выяснилось, что два года назад ушёл из жизни отец Нуртазы, а около двух месяцев назад умерла её мама. В результате этого девушка попала в сложное положение.

Фото: instagram.com/nurtaza.gulnur

Кроме того, в случае с Гульнур её красота лишь мешала ей в трудоустройстве. Начальницы не хотели брать финалистку конкурса красоты на работу, боясь, что девушка может заинтересовать их мужей. А начальники зачастую предлагали девушке не должность, а интимные отношения. В итоге вариантов у Нуртазы осталось довольно мало, поэтому она устроилась работать на кухню в кафе.

Фото: instagram.com/nurtaza.gulnur