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Финалистка конкурса красоты работает на кухне в кафе

31 января 2021 09:44
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Новости Казахстана. Финалистка конкурса красоты «Мисс Казахстан-2019» Гульнур Нуртаза устроилась работать в кафе. 

Как сообщает 365info.kz, 19-летняя девушка живёт в городе Кызылорда. Некоторое время назад в сети распространилось видео, на кадрах которого Гульнур работает на кухне в одном из кафе. Как поясняет автор ролика, девушка устроилась на эту работу примерно полгода назад. 

Финалистка конкурса красоты работает на кухне в кафе -1

Фото: instagram.com/nurtaza.gulnur

Выяснилось, что два года назад ушёл из жизни отец Нуртазы, а около двух месяцев назад умерла её мама. В результате этого девушка попала в сложное положение. 

Финалистка конкурса красоты работает на кухне в кафе -4

Фото: instagram.com/nurtaza.gulnur

Кроме того, в случае с Гульнур её красота лишь мешала ей в трудоустройстве. Начальницы не хотели брать финалистку конкурса красоты на работу, боясь, что девушка может заинтересовать их мужей. А начальники зачастую предлагали девушке не должность, а интимные отношения. В итоге вариантов у Нуртазы осталось довольно мало, поэтому она устроилась работать на кухню в кафе. 

Финалистка конкурса красоты работает на кухне в кафе -7

Фото: instagram.com/nurtaza.gulnur

Напомним, в 2017 году Гульнур завоевала титул «Мисс Кызылорда». Через два года после этого девушка участвовала в конкурсе «Мисс Казахстан». 

Ранее мы показывали фотографии участниц конкурса красоты «Мисс Вселенная». Разница видна невооружённым взглядом (здесь подробнее). 

# Конкурс красоты # калейдоскоп # Гульнур Нуртаза # Фотофакт

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