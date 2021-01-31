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Даже игуана может быть суперзвездой. Вот доказательства

31 января 2021 09:11
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Владелец ящерицы обратил внимание на то, как необычно она загорала. Мужчина не удержался и снял животное на видео. 

Как сообщает Good News Network, житель провинции Чонбури (Тайланд) Чайват Даенглрачанг держит у себя дома нескольких игуан. Недавно мужчина обнаружил, что одни из его рептилий забралась на подоконник, подставила спину солнцу и наслаждалась теплом. 

Даже игуана может быть суперзвездой. Вот доказательства -1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале goodnewsnetwork 

Самое интересное было в том, какую позу приняло животное. Одну переднюю лапу ящерица для удобства поместила под голову, а другую – положила на бок. В итоге получилась всем известная поза фотомодели. 

Даже игуана может быть суперзвездой. Вот доказательства -4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале goodnewsnetwork 

«Моя игуана Монтонг расслаблялась под тёплым солнечным светом, как и другие мои домашние игуаны. Однако я никогда не видел, чтобы кто-нибудь из них лежал на боку, как эта», – поделился впечатлениями Чайват. 

Кстати, ранее мы рассказывали про другого забавного домашнего питомца. Попугай так объелся чипсами, что больше не мог летать – подробности здесь

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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