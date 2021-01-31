Даже игуана может быть суперзвездой. Вот доказательства

Владелец ящерицы обратил внимание на то, как необычно она загорала. Мужчина не удержался и снял животное на видео.

Как сообщает Good News Network, житель провинции Чонбури (Тайланд) Чайват Даенглрачанг держит у себя дома нескольких игуан. Недавно мужчина обнаружил, что одни из его рептилий забралась на подоконник, подставила спину солнцу и наслаждалась теплом.