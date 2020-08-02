А вы будете долгожителем? Пять признаков человека, который доживёт до глубокой старости

С давних пор людей волнует вопрос продолжительности жизни. Часто в интернете можно увидеть всякие забавные тесты в стиле: «Сколько лет вы проживёте?» Учёных тоже волнует этот вопрос, поэтому улучшается медицина. Люди всё больше времени остаются здоровыми и могут вести полноценную жизнь на пенсии.

Но как узнать, сколько ещё времени в запасе? Точного ответа нет, однако есть ряд признаков, которые указывают, как долго ещё может прожить человек, если с ним не произойдёт несчастный случай.

Отношение к жизни

Независимые исследования учёных подтверждают тот факт, что оптимистичные люди живут на 11-15% дольше и часто достигают возраста старше 85 лет. Причина проста – позитивное отношение к жизни помогает меньше нервничать и быстрее восстанавливаться после стресса. Кроме того, снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются самыми частыми причинами смерти.

Впрочем, немецкие исследователи придерживаются мнения, что даже оптимистам не следует забывать об осторожности. Пессимисты, которые не ожидают от жизни ничего хорошего и серьёзно ко всему готовятся, реже умирают из-за несчастных случаев.