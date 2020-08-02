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А вы будете долгожителем? Пять признаков человека, который доживёт до глубокой старости

02 августа 2020 10:05
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С давних пор людей волнует вопрос продолжительности жизни. Часто в интернете можно увидеть всякие забавные тесты в стиле: «Сколько лет вы проживёте?» Учёных тоже волнует этот вопрос, поэтому улучшается медицина. Люди всё больше времени остаются здоровыми и могут вести полноценную жизнь на пенсии.

Но как узнать, сколько ещё времени в запасе? Точного ответа нет, однако есть ряд признаков, которые указывают, как долго ещё может прожить человек, если с ним не произойдёт несчастный случай.

Отношение к жизни

Независимые исследования учёных подтверждают тот факт, что оптимистичные люди живут на 11-15% дольше и часто достигают возраста старше 85 лет. Причина проста – позитивное отношение к жизни помогает меньше нервничать и быстрее восстанавливаться после стресса. Кроме того, снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются самыми частыми причинами смерти.

Впрочем, немецкие исследователи придерживаются мнения, что даже оптимистам не следует забывать об осторожности. Пессимисты, которые не ожидают от жизни ничего хорошего и серьёзно ко всему готовятся, реже умирают из-за несчастных случаев.

А вы будете долгожителем? Пять признаков человека, который доживёт до глубокой старости-1

Фото: pixabay.com 

Наследственность

Можно даже не делиться ссылками на исследования, которых очень много. Если ваши бабушки и дедушки ведут спокойную жизнь и не жалуются на здоровье, то вам повезло. Если у вас есть живые прабабушки и прадедушки, то, вероятно, жить вы будете очень долго.

А вы будете долгожителем? Пять признаков человека, который доживёт до глубокой старости-4

Фото: pixabay.com 

Уровень интеллекта

Умные люди живут дольше. И не только потому, что заранее просчитывают опасности и умело их избегают. В International Journal of Epidemiology опубликовано исследование, в котором изучалась продолжительность жизни близнецов. Выяснилось, что более умные братья или сёстры живут дольше. Пока учёные и сами не до конца понимают, почему так происходит.

А вы будете долгожителем? Пять признаков человека, который доживёт до глубокой старости-7

Фото: pixabay.com 

Пол

Общеизвестно, что женщины живут дольше мужчин. Причин этому несколько.

Во-первых, генетика. Поскольку природой так устроено, что будущего ребёнка вынашивает женщина, то ради выживания вида она должна обладать лучшим здоровьем.

Во-вторых, хотя сейчас в армиях служат и женщины, чаще в военных конфликтах гибнут мужчины. То же касается и опасных профессий. 

В-третьих, мужчины более склонны к вредным привычкам, что сильно сокращает их продолжительность жизни.

А вы будете долгожителем? Пять признаков человека, который доживёт до глубокой старости-10

Фото: pixabay.com 

Место рождения

Если человек родился и остался жить в Японии, Швейцарии, Сингапуре, то в среднем он проживёт около 83-84 лет. В 2017 году в Японии было около 2 миллионов человек старше 90 лет. 

В Центральноафриканской Республике, Королевстве Лесото, Республике Чад средняя продолжительность жизни составляет примерно 53 года. Среднюю продолжительность жизни в других странах можно посмотреть здесь

А вы будете долгожителем? Пять признаков человека, который доживёт до глубокой старости-13

Фото: pixabay.com 

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как снизить риск преждевременной смерти. Если кратко – не забывать о физической активности и правильно питаться (здесь подробнее).

# Ученые # калейдоскоп

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