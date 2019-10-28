А вы знали, что у валенок есть душа? Показываем

Владимир Осиповский, шаповал: Это не на гиганта, это получится всего лишь 39-ый размер женского валеночка. Он получится вот такой вот, уменьшится от 30 до 50 процентов

Как делают валенки, показали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране» .

Главное, работать нужно с душой – речь не только о настроении мастера, но и вот об этом элементе. Его называют «душой» – здесь она имеет абсолютно практическое назначение.

Владимир шаповальством занимается уже 30 лет, его мама научила, а теперь он дочке премудрости рассказывает.

Владимир Осиповский:

Она служит для того, чтобы не слипались две стенки валенка.

Современные модницы не прочь сменить каблуки на традиционную обувь. В магазинах валенки не залёживаются. Выходит, это – обувь на все времена. В том числе – и на все времена года. Раньше в деревне не снимали валенок даже летом: благодаря свойствам овечьей шерсти, в них совсем не жарко.