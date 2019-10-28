Прямой эфир

Женщина придумала простой способ прятать сладости от детей. И он гениален

28 октября 2019 13:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Спрятать сладости от детей, чтобы они не съели все сразу, бывает очень сложно. Малыши или знают все тайники, или быстро их находят.  

Настоящим спасением можно считать способ, которым поделилась девушка на просторах Facebook. Роуз из Австралии придумала, что сладкое сокровище можно спрятать в упаковку из-под замороженных овощей. Дети не любят полезную пищу и поэтому ни за что не полезут в содержимое пачки.  

Женщина придумала способ, как быстро укладывать детей спать. Всё дело в пижаме  

Женщина придумала простой способ прятать сладости от детей. И он гениален-1

Фото: facebook.com/mundubbera.dropin  

Пост Роуз очень быстро набрал популярность. Меньше чем за 10 дней им поделились 54 тысячи пользователей. Публикация собрала более 2,8 тысяч лайков.  

В комментариях люди удивлялись тому, почему сами не догадались до такой простой, но очень гениальной идеи. Некоторые комментаторы заметили, что в детстве легко бы обнаружили такой тайник из-за любви к овощам.  

Недавно женщина из Лондона случайно обнаружила легкий способ очистить серебро. Рецепт волшебного средства – здесь подробнее.  

# Дети и родители # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Полина Гагарина показала редкие кадры с сыном и дочерью
28 октября 2019 11:43

Полина Гагарина показала редкие кадры с сыном и дочерью

«Достигается эффект присутствия, 3D без очков». Что такое полнокупольное кино и где его посмотреть в Минске
28 октября 2019 10:20

«Достигается эффект присутствия, 3D без очков». Что такое полнокупольное кино и где его посмотреть в Минске

Быков, Романенко и Лобанов 10 лет спустя. Что стало с актёрами сериала «Интерны»
28 октября 2019 10:15

Быков, Романенко и Лобанов 10 лет спустя. Что стало с актёрами сериала «Интерны»