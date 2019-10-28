Женщина придумала простой способ прятать сладости от детей. И он гениален

Спрятать сладости от детей, чтобы они не съели все сразу, бывает очень сложно. Малыши или знают все тайники, или быстро их находят.
Настоящим спасением можно считать способ, которым поделилась девушка на просторах Facebook. Роуз из Австралии придумала, что сладкое сокровище можно спрятать в упаковку из-под замороженных овощей. Дети не любят полезную пищу и поэтому ни за что не полезут в содержимое пачки.
Женщина придумала способ, как быстро укладывать детей спать. Всё дело в пижаме
Фото: facebook.com/mundubbera.dropin
Пост Роуз очень быстро набрал популярность. Меньше чем за 10 дней им поделились 54 тысячи пользователей. Публикация собрала более 2,8 тысяч лайков.
В комментариях люди удивлялись тому, почему сами не догадались до такой простой, но очень гениальной идеи. Некоторые комментаторы заметили, что в детстве легко бы обнаружили такой тайник из-за любви к овощам.
Недавно женщина из Лондона случайно обнаружила легкий способ очистить серебро. Рецепт волшебного средства – здесь подробнее.