Женщина придумала простой способ прятать сладости от детей. И он гениален

Спрятать сладости от детей, чтобы они не съели все сразу, бывает очень сложно. Малыши или знают все тайники, или быстро их находят.

Настоящим спасением можно считать способ, которым поделилась девушка на просторах Facebook. Роуз из Австралии придумала, что сладкое сокровище можно спрятать в упаковку из-под замороженных овощей. Дети не любят полезную пищу и поэтому ни за что не полезут в содержимое пачки.

Женщина придумала способ, как быстро укладывать детей спать. Всё дело в пижаме