Не знал, что больше не увижу отца. Что рассказывал ребёнок, выживший при крушении «Титаника»

Братьям Эдмонду и Мишелю Навратилу было 2 и 4 года, когда их отец (родом из Чехии) купил билеты на корабль.

Письмо одного из детей, выжившего при крушении «Титаника», пролило свет на те события, которые происходили в тот страшный день.

Когда «Титаник» начал тонуть, то папа посадил мальчиков в спасательную шлюпку, а сам остался на палубе. Больше его никто никогда не видел.

Старший из братьев — Мишель — умер в 2001 году. Создатели сериала нашли его внучку Элизабет, которая зачитала воспоминания дедушки о той роковой ночи.

«Меня разбудил мой отец. Он понес меня на руках на палубу «Титаника». Нас с братом посадили в лодку. В ней уже было полно пассажиров. Папа сказал передать маме о его привязанности к ней, но сам был вынужден остаться на палубе. Я не знал, что больше никогда его не увижу.

Я помню момент, когда спасательная шлюпка была спущена с «Титаника». Помню шум, когда она упала в воду, и момент, когда она начала удаляться от корабля. Помню, как проснулся в шлюпке. Море было беловатым, почти бледным, а вдали виднелся корабль».

История братьев стала известна во всем мире. Молодая женщина, которая находилась в той же шлюпке, что и мальчики, заботилась о них до воссоединения с родной матерью.

Крушение корабля произошло с 14 на 15 апреля 1912 года. Это была безлунная ночь со спокойным морем. Такие условия должны были быть идеальными для путешествия «Титаника» из Саутгемптона в Нью-Йорк. Но корабль столкнулся с крупным айсбергом, который разорвал обшивку вдоль правого борта судна. На борту рокового корабля находились 2224 пассажиров и членов экипажа, среди которых были одни из самых богатых людей в мире, а также те пассажиры, которые надеялись начать новую жизнь в Америке.